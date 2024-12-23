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全美有57縣GDP超過1000億 洛杉磯最高 加州占10縣

編譯林思牧／綜合報導
美國GDP最高的縣是洛杉磯。（US Bureau of Economic Analysis）
美國GDP最高的縣是洛杉磯。（US Bureau of Economic Analysis）

全美國有57縣的年度縣內生產總值GDP超過1000億元，其中有10個是在加州。雖然許多人認為加州經濟似乎不景氣，但把通膨計入後，這10個縣2023年的GDP仍比2022年增長了2%。

聖荷西信使報引用橙縣紀事（Orange County Register）的報導，記者蘭斯納（Jonathan Lansner）指出，聯邦經濟分析局（US Bureau of Economic Analysis）計算的結果，全國有57個縣生產的商品（goods）和服務（services）總值超過1000億。

其中有十縣在加州，是50個州中最多的。最接近的是紐約州、德州和佛州，各有六個縣。然後是新澤西州有四個，俄亥俄州和賓州各有三個。

加州GDP第二大縣是聖塔克拉拉縣。（US Bureau of Economic ...
加州GDP第二大縣是聖塔克拉拉縣。（US Bureau of Economic Analysis）

美國GDP最高的縣是洛杉磯。洛杉磯縣的經濟囊括了從大型服務業到製造業、航運業和好萊塢等各種行業，2023年創造了價值9620億元的商品和服務。這規模有多大？根據國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）以美元計算的國內生產總額統計數據，大致相當於瑞士整個國家的產出。與美國各州相比，洛杉磯縣的商業規模也與賓州一樣大。

不過洛杉磯2023年的經濟相當疲軟。計入通膨因素後，其GDP增幅僅1%，在57個縣中排名第47。加州GDP第二大縣是聖塔克拉拉縣。2023年GDP達到4200億元，位居全國第六，與丹麥或威斯康辛州相等。這個以科技為中心的經濟看起來很活躍，2023年成長 3.4%，排名第19位。

加州另外八縣的情況如下：橙縣：3340億元，排名第九，與捷克或南卡羅萊納州相等。2023年僅成長了0.5%（第 54 名），它的主要行業是房地產和旅遊業。聖地牙哥：3150億元，排名第10，大致與芬蘭或路易斯安那州相等，以醫療業為重點，去年成長了1.4%（第 41 名）。

舊金山：2630億元，排名第11，大約是秘魯或俄克拉荷馬州的規模。企業總部、金融和科技是主要行業，去年成長了3.2%（第 21 名）。聖馬刁縣：2030億元，排第15名，大約是匈牙利或內布拉斯加州的等級。這個灣區科技中心的 GDP 成長了7.7%，在美國各縣中名列第一。

阿拉米達縣：1790億元，位居第19名，大致為烏克蘭或阿肯色州的規模。此縣以大學、科學和特斯拉工廠聞名，去年僅成長 0.6%（第 52 名）。

聖伯納汀諾縣：1310億元，排第37名，大致是新墨西哥州或斯洛伐克共和國的規模。本縣是以物流為主，去年成長了 0.9%（第 50 名）。

河濱縣：1260億元，位居第41名，大致是愛達荷州或多明尼加共和國的規模。它是另一個以物流為重點的經濟體，去年成長了1.4%（第 41 名）。

沙加緬度縣：1260億元，排第42名，與河濱縣的規模大致一樣。這個以政府事務為中心的經濟體去年成長了 2.7%（第 27 名）。

內布拉斯加州 洛杉磯 賓州

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