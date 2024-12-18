破除心理健康汙名化 亞裔少女提紓壓對策

五位來自不同背景的青少年主導了一場心理健康座談會，左起為Makenzie、Eve、Britany、Madeline、Max。（記者劉子為/攝影）

在加州 公共衛生廳啟動「Take Space to Pause」計畫發布會上，五位來自不同背景的青少年主導了一場心理健康 座談會，暢談他們對心理健康的深刻體會，並提出建設性解決方案。該計畫旨在破除心理健康汙名化，推動更多人獲得支持和資源。

加州公共衛生廳（CDPH）青少年協作小組（Youth CoLab）成員Eve 表示，心理健康不僅是資源的提供，更重要的是營造一個安全且不被禁忌的文化氛圍，讓人們自在地談論心理健康。她指出，「加州已經認識到心理健康的重要性，我們首先要破除汙名化，人們才會願意尋求幫助。」Eve還分享她的一些實踐，比如在各種環境中努力促進心理健康話題的討論，並在家庭中創造一個充滿耐心和包容的空間，例如提供塗色頁和放鬆活動。她還特別推薦一款名為「Saluna」的應用程式，能幫助青少年管理壓力，並學會自我照顧。

日裔 少女Madeline分享她在小東京服務中心（Little Tokyo Service Center）參與的「Changing Tides」計畫，該計畫旨在激勵日裔美國人及更廣泛的亞裔美國人社群積極討論心理健康，並致力於消除相關的汙名化問題。她表示，她從該計畫獲得很多有用資源，並投入實踐，比如她在學校組織了一場QPR自殺預防培訓，這是一種專為應對自殺危機的教育課程。 Madeline分享她在小東京服務中心參與的「Changing Tides」計畫，該計畫旨在激勵日裔美國人及更廣泛的亞裔美國人社群積極討論心理健康。（記者劉子為/攝影）

Madeline還指出，當今青少年面臨巨大的學業和社交壓力，但應該學會停下腳步。她說：「我們不能一直在高速運轉中生活，學會暫停和休息是很重要的。」Madeline計畫在大學輔修心理學或亞美研究，以了解和回饋其身處的社區。

來自Healing HEART組織的 Britany 分享她在16歲時對抗焦慮症的經歷。她指出，藝術活動如攝影和視頻製作，為她提供一種非語言的表達方式。她說：「除了傳統的談話療法，藝術是另一種有效的方法，特別適合青少年。」Britany 還強調社群支持的重要性，並感謝她的導師和身邊的支持者。她表示，幫助一個人往往需要一群人的力量，她也因為想傳遞力量而進修心理學碩士，希望未來也能幫助到他人。

青少年協作小組成員Makenzie 則回憶起她14歲時初次感受到抑鬱症狀的經歷，並分享了她尋求資源的艱難歷程。她指出，高中輔導員無法滿足她的需求，而是靠自己探索心理學、並尋求專業幫助。Makenzie 說，「我們生活在一個對心理健康被汙名化的社會，但早期介入至關重要」。她指出，Take Space to Pause不僅提供資源，還教育和激勵青少年關注自己的心理健康。

另一位青少年協作小組成員 Max 呼籲社會重視青少年的聲音。他認為，心理健康活動需要進一步推廣，讓更多人感受到支持的重要性。「每個人都需要一個安全的空間來管理負面情緒，並用正向思維取而代之，」他說道。