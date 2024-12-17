治癒加州╱非典型衰老 阿茲海默症10大警訊

干擾日常生活的記憶力減退，並非典型的衰老現象，而可能是阿茲海默症 的徵兆。以下是阿茲海默症協會提供的十大警訊，幫助患者盡早識別症狀，及時治療。

1.影響日常生活的記憶力改變

剛獲得的資訊很快忘記，是早期最常見的徵兆之一。其他徵兆包括忘記重要的日期或活動、重複詢問同樣的事情、依賴輔助記憶的用品或是依賴家人處理一些以前自己可以完成的事。

年紀增長導致的變化：偶爾發生，稍後會想起來。

2.計劃事情或解決問題有困難

可能在規劃或是執行計畫上，或處理數字上出現困難。可能在依照一個熟悉的食譜 做菜或處理每月帳單上出問題。可能無法專心, 或需要更多時間來處理以前熟悉的事情。

由於年紀增長導致的變化：偶爾發生。

3.在家中、工作場合或休閒活動中完成熟悉的工作有困難

發覺例行的事情變得難以完成。有時對開車到一個熟悉的地方，在工作上管理預算 ，或是記住最喜歡的遊戲規則上出現問題。

由於年紀增長導致的變化：偶爾發生。

4.對時間或地點感到困惑

忘記日期、季節和時間的關聯性。如果一件事不是當下發生，患者可能很難理解。有時候可能忘記自己在哪或是如何到達這裡的。

年紀增長導致的變化：不記得今天是周幾，但是之後會想起來。

5.對了解視覺影像和空間關係有困難

對一些人來說，視覺問題是阿茲海默症的徵兆。他們可能在閱讀，判斷距離遠近和顏色或對比上出現困難。他們還可能會從一面鏡子前走過，然後覺得屋裡有另一個人——無法了解自己就是鏡子裡的人。

年紀增長導致的變化：由白內障引起的視覺變化。

6.說話或寫作的用字上出現新困難

患者可能在理解對話或是加入別人談話上出現困難。可能在話講到一半時停頓下來。不知道該怎麼繼續對話，或重複自己的話，或在用詞方面遇到困難，難以說出或說錯熟悉物件的名稱。

年紀增長導致的變化：有時找不到正確的用字。

7.物件放錯地方且失去回頭尋找和重做的能力

患者可能會把東西放在不尋常的地方。可能掉了東西卻無法回頭去找它。因為找不到東西有時會指控別人偷竊。隨著時間的發展，頻率會增加。

由於年紀增長導致的變化：偶爾發生。

8.判斷力變差或減弱

患者可能會經歷判斷力或是決策能力減弱的改變。例如，失去對金錢價值的判斷，支付大筆錢給來電的推銷商。在梳洗或是保持身體清潔上的注意力可能減少。

年紀增長導致的變化：偶爾發生。

9.退出工作或是社交活動

患者可能開始沒有嗜好，退出社交活動或是從工作、運動上將自己隔絕。可能在追蹤最喜愛的球隊，或是完成自己的嗜好上出現困難，也可能因為自己的改變而避免社交。

由於年紀增長導致的變化：偶爾發生。

10.情緒和個性的改變

患者情緒和個性發生改變，變得困惑、懷疑、憂鬱、害怕或焦慮。只要離開自己認定的 「舒適圈」，就都容易變得心煩意亂。

由於年紀增長導致的變化：逐漸發展出自己特定的生活習慣，如被干擾才容易有情緒。

若有更多疑問，可撥打阿茲海默症協會24小時全年無休免費諮詢專線800-272-3900，提供中文服務。