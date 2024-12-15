新加州提案 都會鄉村分庭抗禮

2024年總統大選的加州各縣分布圖，藍色為賀錦麗過半區，褐色為川普過半區。（加州州務卿辦公室 ）

加州 加入聯邦以來，一直都有切割加州的提案，有些是一分為二、一分為三，2016年遭到否決的則是一分為六。在11月大選後，新的切割提案又出現，這次不是以地理位置區分，而是以都會與鄉村為區分。

倡議團體「New California State」的創辦人普斯頓（Paul Preston）強調，洛杉磯、舊金山與沙加緬度已經離真實的加州太遠了，主導政局的民主黨 人無法代表真實的加州民意，因此排除三個都會區的現有58個縣應該另組「新加州」。

被排除在「新加州」外的區域，包括洛杉磯縣都市化較高的區域，舊金山灣部分區域，與沙加緬度都會區的核心地區，不過他們提供的圖只是初步概念，尚未完全定案。

倡議者普斯頓、眾議會共和黨 領袖加拉格（James Gallagher）、剛競爭過舊金山市長的李愛晨（Ellen Lee Zhou）與一些接受FOX News Digital訪問的親共和黨選民都強調，大選的最新結果顯示，沿岸區與內陸區的政治偏好迥然不同，民主黨的賀錦麗雖然獲得沿岸區的支持，但是內陸區卻是共和黨的川普占優勢。

就如倡議者普斯頓所稱，加州多數地方其實處於沙加緬度等地民主黨優勢區的「多數暴力」（tyranny，一般稱暴政），非都會區的地方選票雖少，但以親共和黨居多，他們早就厭倦了民主黨式的過度管制、高價消費與疊床架屋的政府結構，分家更能實現公平與負責的政治體系。

共和黨人列出的加州問題，包括一直以來的高消費、遊民，還有近年來愈趨嚴重的縱放罪犯與愈來愈寬鬆的移民法規。而反映在政治面上就是阿拉米達縣檢察長被罷免、與洛縣原任檢察長敗選，以及選民高度支持今年的第36號提案。

共和黨籍的加拉格則是給與新加州另一個定義，與其說是鄉鎮對抗城市，不如說是內陸對抗沿海，就像今年總統大選開票結果所顯示的明顯對比。他認為，這樣的結果來自內陸地區覺得，他們根本被州長紐森與大量的民主黨菁英所遺忘了，以2035年的零碳排來說，鄉村地區肯定弊多於利。

李愛晨則說，舊金山長期無解的遊民、毒品、賣淫問題，民主黨人也難辭其咎。不過，大選過後，州長紐森倒是拜訪了所謂的「紅縣」，說他接收到選民的訊息了，而且施政不會偏向那一黨支持者，他關心加州所有居民。