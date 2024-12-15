我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

新加州提案 都會鄉村分庭抗禮

編譯胡立宗╱綜合報導
2024年總統大選的加州各縣分布圖，藍色為賀錦麗過半區，褐色為川普過半區。（加州州務卿辦公室 ）
2024年總統大選的加州各縣分布圖，藍色為賀錦麗過半區，褐色為川普過半區。（加州州務卿辦公室 ）

加州加入聯邦以來，一直都有切割加州的提案，有些是一分為二、一分為三，2016年遭到否決的則是一分為六。在11月大選後，新的切割提案又出現，這次不是以地理位置區分，而是以都會與鄉村為區分。

倡議團體「New California State」的創辦人普斯頓（Paul Preston）強調，洛杉磯、舊金山與沙加緬度已經離真實的加州太遠了，主導政局的民主黨人無法代表真實的加州民意，因此排除三個都會區的現有58個縣應該另組「新加州」。

被排除在「新加州」外的區域，包括洛杉磯縣都市化較高的區域，舊金山灣部分區域，與沙加緬度都會區的核心地區，不過他們提供的圖只是初步概念，尚未完全定案。

倡議者普斯頓、眾議會共和黨領袖加拉格（James Gallagher）、剛競爭過舊金山市長的李愛晨（Ellen Lee Zhou）與一些接受FOX News Digital訪問的親共和黨選民都強調，大選的最新結果顯示，沿岸區與內陸區的政治偏好迥然不同，民主黨的賀錦麗雖然獲得沿岸區的支持，但是內陸區卻是共和黨的川普占優勢。

就如倡議者普斯頓所稱，加州多數地方其實處於沙加緬度等地民主黨優勢區的「多數暴力」（tyranny，一般稱暴政），非都會區的地方選票雖少，但以親共和黨居多，他們早就厭倦了民主黨式的過度管制、高價消費與疊床架屋的政府結構，分家更能實現公平與負責的政治體系。

共和黨人列出的加州問題，包括一直以來的高消費、遊民，還有近年來愈趨嚴重的縱放罪犯與愈來愈寬鬆的移民法規。而反映在政治面上就是阿拉米達縣檢察長被罷免、與洛縣原任檢察長敗選，以及選民高度支持今年的第36號提案。

共和黨籍的加拉格則是給與新加州另一個定義，與其說是鄉鎮對抗城市，不如說是內陸對抗沿海，就像今年總統大選開票結果所顯示的明顯對比。他認為，這樣的結果來自內陸地區覺得，他們根本被州長紐森與大量的民主黨菁英所遺忘了，以2035年的零碳排來說，鄉村地區肯定弊多於利。

李愛晨則說，舊金山長期無解的遊民、毒品、賣淫問題，民主黨人也難辭其咎。不過，大選過後，州長紐森倒是拜訪了所謂的「紅縣」，說他接收到選民的訊息了，而且施政不會偏向那一黨支持者，他關心加州所有居民。

川普在加州展現的實力，的確讓共和黨支持者興奮，不過就如倡議者普斯頓所說，切不切割加州還需要議會同意，不一定能很快實現，但鄉村對抗城市的態勢已然成形，參加者確實也愈來愈多。

新加州的概念圖。（New California State網站）
新加州的概念圖。（New California State網站）

加州 共和黨 民主黨

上一則

南加奇諾市99大華超市 菲裔女生抽中TOYOTA轎車

下一則

經文處秘書提醒：身分、交友、投資陷阱多

延伸閱讀

房險業者Farmers 宣布提高加州新保單上限

房險業者Farmers 宣布提高加州新保單上限
聯合健保CEO命案效應 佛州婦人「3詞」恐嚇保險公司被捕

聯合健保CEO命案效應 佛州婦人「3詞」恐嚇保險公司被捕
新民調：加州多數人不滿州長 對州議會評價更低

新民調：加州多數人不滿州長 對州議會評價更低
應付川普2.0 州府議會啟動特別會議

應付川普2.0 州府議會啟動特別會議
紐森選後巡訪保守派縣 聚焦經濟議題

紐森選後巡訪保守派縣 聚焦經濟議題
重罪犯播客獲普立茲獎提名 紐森州長特赦：改變受認可

重罪犯播客獲普立茲獎提名 紐森州長特赦：改變受認可

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
部分地區好市多因沒有限購，一些民眾甚至買了滿滿一購物車。（小紅書截圖）

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

2024-12-08 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
當局至今未透露，嫌犯如何進入擁有24小時警衛的封閉社區。（ABC7電視台）

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

2024-12-08 15:56
在中國大陸做機票生意的張先生（左）和沈女士，11月16日在爾灣向當地警局反映情況。（記者王若然／攝影）

華女住富人區竟是老賴 遭多中國人跨國追債

2024-12-09 20:09

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注