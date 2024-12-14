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房險業者Farmers 宣布提高加州新保單上限

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州第二大房屋保險業者Farmers宣布提高加州新保單上限。（取自臉書）
加州第二大房屋保險業者Farmers宣布提高加州新保單上限。（取自臉書）

為配合加州2025年即將推出的保險改革政策，加州第二大房屋保險業者Farmers保險集團表示，未來會接受更多加州新保單。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，去年7月，由於受到史無前例的通貨膨脹、惡劣天候和重建成本持續攀升的影響，Farmers宣布將加州新房屋保單的簽發數量限制為每月最多7000份。

不過，Farmers個人險種部門總裁丁紹（Behram Dinshaw）現在表示，公司意識到加州保險市場狀況已有所改善，因此決定將這個上限提高到9500份，承保範圍除了個人房屋，還將擴大到出租公寓和房屋租客。這是自2023年4月以來，Farmers首次重新接受加州出租公寓和房屋租客新保單。

丁紹在聲明中說：「鑑於加州保險廳長萊拉（Ricardo Lara）即將在明年開始實施『永續性保險政策』（Sustainable Insurance Strategy），我們希望做好準備，為加州居民提供更多保險選擇。」

已在2022年11月停止接受加州新房屋保單的保險業者Allstate 4月時也表示，他們將在加州的「永續性保險政策」全面實施後重新開始接受新客戶，但未提供確切的時間表。

至於加州最大房屋保險業者State Farm，尚未發出和Farmers及Allstate類似的訊號。相反地，State Farm告訴加州監管單位，他們必須大幅調漲保費，才能避免破產。State Farm在加州的唯一子公司State Farm General預計，其加州總保單數量可能會減少100萬份。

專家認為，加州的「永續性保險政策」可能導致許多地區的房屋保費提高，但能增加具高野火風險且保險選擇稀少的地區買到保險的機會。為了充分利用「永續性保險政策」，尚未在這些地區擁有顯著客戶的保險公司可能會被要求簽發更多保單。

在Farmers做出這項宣布後，保險廳長萊拉說：「我們的目標是讓加州人有更多保險選擇。對於在獲得保險方面面臨重大挑戰的加州屋主、租客和企業來說，保險業者計畫重返加州並擴大服務範圍，是積極向前邁出的一步，也清楚顯示我們的改革工作已開始發揮作用。」

此外，Farmers本月稍後還會重新提供個人「傘險」（umbrella insurance），給予客戶額外的責任保險；Farmers還計畫於明年3月透過其Foremost品牌，重新承保租賃預製屋（manufactured home）保險和某些類型的住宅火災保險。

保險 加州 租客

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