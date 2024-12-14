科學新發現：白蘑菇補充劑 可預防、延緩癌症擴散

陳瑄（右）和他的團隊，發現服用白蘑菇補充劑可預防、延緩癌症擴散。（希望之城提供）

癌症 研究中心希望之城（City of Hope）工作人員，最近推出一項里程碑式的科研成果，服用白蘑菇補充劑可預防、延緩癌症擴散，特別對前列腺癌有效。其原因在於白蘑菇的藥用價值，可以減少骨髓源性抑制細胞 (MDSC) ，而這種細胞與癌症的發展和擴散有關。

來自台灣的陳瑄（Shiuan Chen）博士，在希望之城工作近40年，他是癌症生物、分子醫學系主任，也是此項科研的負責人。陳瑄接受本報專訪時指出，白蘑菇補充劑可以調節免疫功能，抑制男性荷爾蒙，因此對前列腺癌的預防和治療有非凡意義。

過去兩年里，實驗室科學家與臨床醫生密切合作，進行雙向研究。在小白鼠的實驗中，研究人員發現，服用白蘑菇萃取物可顯著延緩腫瘤 生長、並延長小白鼠的存活時間。在實驗室基礎上，科研人員對參與臨床試驗的男性血液進行分析，觀察八名參與者接受三個月白蘑菇治療前後的樣本。結果發現，產生腫瘤的MDSC細胞明顯減少，抗腫瘤的T細胞大量增加；科學家據此認為，白蘑菇可以重建抗癌免疫系統，增強人體抗癌能力。

人類的T細胞在免疫反應中扮演重要的角色，可以殺死癌細胞 。陳瑄解釋，癌症患者的MDSC細胞會隨著病情惡化逐漸增加，從而降低T細胞活性，影響正常免疫功能。但通過服用蘑菇補充劑，就可以減少MDSC細胞，恢復T細胞的免疫功能，進而延緩癌症繼續發展、擴散。

研究還發現，白蘑菇除抑制男性荷爾蒙外，對抑制女性荷爾蒙也有功效，陳瑄提到，未來對白蘑菇的科研方向，可能會涵蓋乳腺癌等其他癌症。他同時指出，並非僅白蘑菇有抗癌功效，其他蘑菇同樣如此，「因為白蘑菇價格便宜，普通民眾可以消費，我們才將它作為科研對象。」

不過，這位華裔科學家強調，從目前的研究成果看，新鮮的白蘑菇對普通人或可起到防癌作用；但對癌症病人來說，絕不能將其作為主要藥物，患者是否需要食用白蘑菇，一定要與醫師商量決定，萬不可擅作主張。關於市場上的一些蘑菇類提取物，陳瑄表示，因為沒有製作過程中的具體信息，也沒有獲得FDA批准，無法一概而論。「雖然我們的研究已取得早期結果，但現在仍處臨床實驗階段，希望未來可以真正給患者帶來福音」。

希望之城對白蘑菇的突破性研究表明，食物作為藥物治療，最終有望成為癌症護理的重要方式之一。研究人員目前正在研究白蘑菇、葡萄籽萃取物、石榴、藍莓、以及被稱為Jamun的成熟紫色漿果等食物的潛在藥用特性，他們相信終有一天，植物提取的物質將會被用來預防和治療癌症。