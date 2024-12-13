這些重量級人物 可能參選加州州長

加州檢察長邦塔是具有競爭能力的州長候選人之一。（美聯社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，加州 州長紐森的第二任期即將結束，意味著加州將迎來一場真正公開的州長選舉。

紀事報指出，受到加州州長最多連任一屆的限制（紐森第二任期將於2026年屆滿），下一屆州長選舉將無現任者參選。目前也沒有像2018年紐森當選時，或2010年布朗（Jerry Brown）史無前例捲土重來再次當選時那樣，有明顯的民意領導者。

儘管離下屆州長選舉還有兩年，但已經有一眾政治人士表態參選，包括前參議會議長艾金斯（Toni Atkins）、副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）、前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）和前主計長余淑婷（Betty Yee）。

此外，還有許多其他表示正在考慮參選，或者被視為具有競爭能力的候選人。以下是紀事報選出的幾位主要人選：

•前加州眾議員波特

參選聯邦參議員失利的前加州眾議員波特（Katie Porter）10月時暗示，她有可能參選加州州長。她在社群媒體X上發文說：「我很感謝加州人了解，加州的政治需要不怕大聲譴責胡言亂語的新聲音，無論這些胡言亂語是出自共和黨或是民主黨。」

波特這則貼文還連接了一項民意調查報告，這項民調顯示，如果波特2026年參選加州州長，她將成為民意領先者。

•衛生部長貝西拉

雖然衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）迴避了有關他是否會參選加州州長的問題，但媒體「政客」（Politico）稱他正在考慮參選。

紀事報指出，貝西拉在擔任加州檢察長期間，對川普 政府提出了100多次訴訟，成功捍衛了加州的空氣清潔法規、醫療健保政策和對無證移民的法律保護。

•加州檢察長邦塔

儘管外界普遍將加州檢察長邦塔（Rob Bonta）視為可能的州長候選人，但他上個月告訴記事報，他還未決定是否參選，目前只專注於自己的日常工作，包括做好可能對即將上任的川普政府提出訴訟的準備。

紀事報指出，邦塔的競選帳戶已籌集了大量資金，作為競選連任檢察長之用。不過，如果他決定參選州長，他可以動用這筆資金。

•副總統賀錦麗

在總統選舉中敗給川普的副總統賀錦麗表示，未來仍將繼續對抗川普。一旦賀錦麗在1月離任後，可以為她提供這個機會的一個方法就是參選加州州長。