食品標效期？食品作家：相信直覺 自己鼻子更可靠

專家指出，過期食品若不確定，即丟棄是確保食品安全與健康可行的方法。（WCNC電視台畫面）

加州 將於2026年7月實施食品標示「賞味期」法案，屆時只能用「Use By」標在食品外包裝，然而不少人會在年底佳節購買許多美食，食品過了「到期日」（expiration dates）後還能保存多久？哪些食品能過期後仍安全食用？食品作家表示，「若不確定，就丟掉」這句老話是有原因的，建議民眾相信直覺，因「鼻子會告訴你答案。」

洛杉磯 福斯電視台FOX 11報導，紐約食品作家馬提亞斯（Alice Knisley Matthias）說，乳製品、罐頭或包裝食品發出難聞氣味，意味食品有安全疑慮。此外，罐裝食品不意味著過期仍安全，「那些看起來臃腫或凹陷的罐頭有變質跡象，不該食用。她還補充「應避免打開看起來磨損或被咬穿過的包裝食品，因可能被汙染。」

她並表示，罐頭或罐裝食品第一次打開，應該會發出「砰」的一聲，表示密封完好，若無此聲音恐代表密封被破壞，食用有風險。

Kicrobac Laboratories食品安全專家克雷格（Trevor Craig）也認為「若不確定，就丟掉」的說法看起來浪費，但通常是確保食品安全和健康最佳選擇。他指出，人們往往低估食源性疾病嚴重性，以為最糟情況只是幾小時的胃部不適，但嚴重可能導致住院甚至死亡，特別對免疫力 低下者、幼兒或老年人，選擇謹慎總是比較好。

他解釋食品「保存期限」（shelf life）與過期日期。克雷格說，這些標籤通常用於衡量品質。「某些未開封食品，即使超過保存期限仍可食用，但品質可能不如從前，具體情況視食物種類而定。」例如「一盒過期麥片可能沒問題，但過期的肉類最好丟棄」。

熟食也可能成為病菌溫床。營養師哈雷爾（Jess Swift Harrell）表示，即使熟食也可能傳播食源性疾病，她建議檢查食物是否有變質跡象，如異味、黏滑或質地改變等。

此外，任何在室溫下放置超過兩小時的食物都應丟棄，因「細菌在室溫下容易滋生。」她補充，節日剩菜最好在第三天前吃完或冷凍保存，此舉不僅能保持食物風味，還能減少食源性疾病風險與浪費。