輝達、In-N-Out 列待遇好、職場優企業

In-N-Out。（本報資料照片）

「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）近期公布加州待遇好、環境優的公司名單，其中以舊金山 市、聖塔芭芭拉市與千橡市（Thousand Oaks）的優質公司最多，醫療、資訊與製藥公司的表現也特別好。輝達（Nvidia）和In-N-Out Burger躋身待遇和工作環境俱佳的公司。

該報以一至五分為各家公司評分，總和五分為待遇、可靠（comfort）、穩定度、歸屬感、職能發展（professional development），與工作生活平衡最佳的公司，高分的公司包括餐飲店的In-N-Out，與零售的Trader Joe's。

・待遇與工作環境最佳的加州公司為：

Aya Healthcare：聖地牙哥，除了穩定度4分，其他都5分；

Box：灣區 紅木城的資訊科技公司，除了職能發展2分外，其他都5分；

Calix：聖荷西 的軟體公司，職業發展4分，其他都5分；

Cadence：聖荷西的半導體等電信設備商，歸屬感外都5分；

Five9：聖拉蒙的軟體公司，薪資與工作生活平衡獲得5分；

GoPro：聖馬刁（San Mateo）的器材公司，薪資、歸屬感、工作生活平衡獲得5分；

Guidewire：聖馬刁的資訊公司，各項都5分；

In-N-Out Burger：總部在橙縣爾灣的速食連鎖店，待遇、可靠、穩定度5分；

Intuit：矽谷山景城的科技業者，待遇、可靠、穩定度與工作生活平衡5 分；

Nvidia：灣區聖塔克拉拉的科技業者，待遇、可靠、穩定度、歸屬感與工作生活平衡皆5分；.

Partners Personnel：南加聖塔芭芭拉的人資公司，薪資、可靠、穩定度與工作生活平衡5分；

QuinStreet：灣區佛斯特市的媒體公司，薪資、穩定度、歸屬感、職能發展、工作生活平衡皆5 分；

RGP：橙縣爾灣的金融服務公司，薪資、穩定度、歸屬感皆5分；

SentinelOne：山景城的科技業者，待遇、可靠、歸屬感與工作生活平衡皆5 星；

ServiceNow：聖塔克拉拉的軟體公司，待遇、可靠、穩定度與工作生活平衡皆5 星；

Smile Brands：橙縣科斯塔梅沙的牙醫公司，待遇、可靠、穩定度、職能發展與工作生活平衡皆5 星；

Sonos：聖塔芭芭拉的消費產品公司，待遇、可靠、歸屬感、工作生活平衡皆5 星；

Stater Bros.：聖伯納汀諾的零售連鎖店，待遇、歸屬感、工作生活平衡皆5 星；

WorkDay：灣區布利桑頓的資訊商，待遇、穩定度與工作生活平衡皆5 星。

・單就待遇來看，最好的是：

23andMe：南舊金山的醫療公司；

Adobe：聖荷西的軟體公司；

Airbnb：舊金山的短租平台；

Amgen：范杜拉縣千橡市的藥品與醫療業者；

Clorox：屋崙（Oakland）的藥品雜貨商；

Dropbox：舊金山的軟體與IT公司；

eBay：聖荷西的電商；

Edison International：南加羅斯密的愛迪生電力工司；

Equinix：灣區紅木城的數位基建商；

Fastly：舊金山的IT公司；

Gilead：灣區佛斯特市的醫藥與保健公司；

Intuitive：灣區桑尼戴爾的醫藥與保健公司；

Illumina：聖地牙哥的生技公司；

Juniper Networks：灣區桑尼戴爾的電信公司；

Marqeta：屋崙的產業服務業者；

Nerdwallet；舊金山的理財顧問；

NetApp：聖荷西的科技設備供應商；

Prologis：舊金山的房地產業者；

Pure Storage：聖塔克拉拉的軟體公司；

Roblox：聖馬刁的電子遊戲開發商；

The Trade Desk：南加范杜拉的媒體公司；

Trader Joe's：連鎖零售商；

Udemy：舊金山的服務業者；

Viasat：南加卡爾斯巴德的電信商；

Yardi：聖塔芭芭拉的IT與軟體商；

ZipRecruiter：南加聖塔蒙尼卡的工商服務業者。

・最後是待遇不很高，但工作環境最優的加州公司：

Blue Shield of California：舊金山的醫療服務誒業者；

CSC USA：洛杉磯的特約服務商；

DPR Construction：灣區紅木城的建商；