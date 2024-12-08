年終優惠 亞馬遜推出25元機票

亞馬遜與StudentUniverse合作，替學生與青年人提供25元機票優惠。（亞馬遜官網）

今日美國報報導，想在佳節旅遊時節省預算嗎？亞馬遜 （Amazon ）與專為學生和年輕人提供旅遊折扣的StudentUniverse第二年合作，於年底佳節期間，替年紀介於18歲至24歲「亞馬遜青年會員」（Amazon for Young Adults，原名Amazon Prime Student）提供5000張25元機票 優惠。有資格者可於本月9日下午1時（美東時間）至14日凌晨2時（美東時間）購買，先到先得。

這項25元機票優惠，旨在讓青年學子在這個昂貴的佳節期間，享受可負擔的旅行。根據CreditKarma調查，大約三分之二Z世代（Gen Z）和千禧世代（millennials）在2023年節日期間承擔債務，其中三分之一的Z世代因背負學貸等開支，而無法負擔回家過節的費用。

「身為一位大學生的母親，我很高興兒子可在假期回家。」亞馬遜美國Prime和行銷技術副總裁奈斯特（Carmen Nestares）在新聞稿中表示，假期是與親人團聚、創造回憶的傳統時光，他們樂於幫助那些希望與親友在這段時間團聚的年輕人，讓飛行變得更經濟實惠。

所有「亞馬遜青年會員」都符合這項優惠資格，不需要一定是學生。該類會員是亞馬遜針對18歲至24歲學生和青年提供的會員優惠服務，月費7.49元，相較標準的14.99元更實惠。

想得到25元優惠機票者，可在studentuniverse.com建立一個免費的StudentUniverse帳戶，9日（周一）上amazon.com/25flights購買，每天釋出1000張優惠機票，售完為止。買到優惠機票者，航班行程須於2025年1月14日之前預定完成。這項促銷活動適用於全美50個州和哥倫比亞特區境內航班，機票適用於基本經濟艙和主艙（main cabin）座位，不包括豪華經濟艙（Premium）、商務艙與頭等艙。

25元機票價格，僅包含航班費用。根據亞馬遜，其他附加服務費如行李費、旅遊保險、租車或住宿等不包含其中。若要取消，須支付75元取消費。