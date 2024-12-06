調查：主動要求加薪 成功率達82%

調查發現主動要求加薪者回報率並不低。（FOX 11電視台畫面）

福斯電視台FOX 11報導，提出加薪對許多員工來說令人生畏，但近期調查卻發現「提出加薪要求的回報率並不低」。財務公司LendingTree 2024年10月調查超過2000名美國人，發現82%全職員工在提出加薪要求後得到加薪，未主動要求卻加薪的比例為66%。

得到加薪的員工中，51%年薪增加不到5000元，24%薪資上漲5000元至9999元。只有13%的員工通過跳槽加薪，表明現任雇主努力挽留現有人才。相比之下，47%員工因內部升值加薪，45%因生活成本調整而加薪，11%員工通過運用其他公司提供的競爭職位來談判加薪。

LendingTree首席信用分析師舒茲（Matthew Schulz）聲明中表示，在充滿挑戰的經濟環境，留住一流人才對公司尤為重要，而「圍繞你替幫助公司實現盈利所做的努力向公司闡述加薪論點是很重要的，量化愈具體愈好。」

但不是每個人的薪水都增加。調查顯示，約24%全職員工表示去年遭減薪，其中26%曾被解僱或接受低薪職位，12%自願接受減薪避免解僱。其他人選擇降低工資，是優先考慮心理健康 ，17%將壓力減輕作為降薪原因。這些群體中，34%員工薪資下降幅度不到5000元，19%員工薪資大幅下降2萬元或以上。然儘管面臨挑戰，員工樂觀情緒仍很高，65%員工預計明年加薪。

調查指出，女性要求加薪可能性較男性小，只有35%女性要求加薪，男性為49%。Z世代（Gen Zers，18歲至27歲）最可能替自己爭取權益，50%過去一年要求加薪，千禧世代（Millennials）49%緊追其後。

不少員工表示他們願意取消遠距工作重返辦公室，但此舉並非沒有經濟誘因。目前不是每天到辦公室上班的員工中，57%表示若加薪會考 慮完全至辦公室工作。大多數人願意每年額外支付不到1萬元，10%員工須至少支付2萬元。

舒茲表示，提出加薪要求「是門技術」。首先是時機很重要，「若在周五下午5時告訴老闆薪酬問題可能無果。若知道公司有一項政策，只在特定時間進行晉升或加薪，過度施壓可能適得其反。」

他建議員工了解自己的價值。「分享薪資不再是禁忌，一但掌握你這樣職位應有的薪資，向上司自信地要求加薪會容易得多。」他並建議定期紀錄所完成的工作與成就，確保自己清楚對公司的貢獻度與影響力。