川普築關稅壁壘 港口、物流業嚴陣以待

關稅可能增加的預期心理，洛杉磯港的入口量在10月創下新高。（本報資料照片）

總統當選人川普競選期間講了很多關於關稅 壁壘的大話，包括外國商品普遍徵收10%至20%的關稅，中國製的提高到60%，雖然有人力挺，有人懷疑是否真的會實踐，但對南加的沿岸港口與內陸物流，都已經嚴陣以待做好最糟的準備。

雖然很多分析師與學者認為，雖然川普精於放話，但實際要動作時，還得考慮國會的反應，還有一堆商界朋友的看法。但對南加來說，進口是經濟命脈，洛杉磯港 與長堤 港10月份的入口量已然提前創下新高，內陸因為新冠而成長快速的物流倉儲也準備好了。

海運、港口與相關產業的Pacific Merchant Shipping Association，其總經理Mike Jacob指出，供應鏈的許多業者已經開始兩邊下注了。Peterson Institute for International Economics的資深研究員Mary E. Lovely則說，就算明年經濟看好，但貨運量依然會減少。

美國30%的進出口商品透過洛杉磯港與長堤港，2022-23會計年度，洛杉磯港處理的商品價值達2920億美元，長堤港為2000億元。陸運到河濱縣、聖伯納汀諾縣超大庫房的商品，為內陸帝國創造了數以萬計的工作機會，更是內陸帝國的經濟骨幹。

專家指出，川普宣稱關稅只會影響外國出口商，但事實上商人會轉嫁在售價上，使得通貨膨脹率至少增加一個百分點，還會減少購物的選擇度，很多目前的服飾、家電、日用品等等，都會在高關稅下消失。

洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）說，川普在2018年實施的高關稅導致港口的吞吐量難以預料，2019年第四季貨運量少了16%。長堤港的營運長荷西嘎吧（Noel Hacegaba）則說，2018年的關稅戰引起中國的報復，吞吐量少了20%。

其他的經濟學家則認為，關稅壁壘只會加重美國的貿易赤字，美國人依然需要這些商品，當進口量變少時，價格就會攀升，逆差依然存在。

另外，高關稅也會衝擊內陸帝國的經濟，正如洛杉磯Beacon Economics的共同創辦人Christopher Thornberg所指，國際貿易減少，作為西南部物流中樞的內陸帝國，情況將比現在還嚴峻，就業人數當然不會增加。