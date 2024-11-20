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護士指添加劑恐致病 好市多4.99元烤雞引熱議

記者劉子為/綜合報導
好市多單價4.99美元的烤雞，因其美味而實惠，深受消費者喜愛（記者劉子為/攝影）
好市多單價4.99美元的烤雞，因其美味而實惠，深受消費者喜愛（記者劉子為/攝影）

長期以來，好市多Costco）販售的單價4.99美元的烤雞，因其美味而實惠，深受消費者喜愛。然而，近期一名註冊護士在社媒上的影片卻讓這款烤雞受到一些質疑，再次成為討論焦點。

根據媒體Daily Dot報導，註冊護士蕭（Nicole Shaw，帳號@nicolekshaw9）近日在其社交媒體上發表影片指出，她在閱讀烤雞的成分表後，對其家庭中常購買的這款好市多烤雞產生了質疑，這則影片已經擁有超過17萬觀看次數。蕭經常在她的社媒頁面經常分享有關食品毒素及產品成分的資訊。

蕭在影片中說，「我一直為我的家人和女兒購買這款烤雞，它的價格只有4.99美元，幾乎無人能敵。但最近我看了一眼背後的成分表，發現上面有大約10種成分，這讓我感到有些擔憂。」

其中，蕭特別提到兩種令人關注的添加劑：磷酸鈉（Sodium Phosphate）和卡拉膠（Carrageenan）。她指出，磷酸鈉可能導致健康人群出現慢性腎臟問題，而卡拉膠則可能引起發炎、腹脹及胃腸問題。此外，她對香料萃取物（Spice Extractives）的模糊表述提出質疑，「為什麼不能明確說明這是鹽、胡椒還是紅椒粉？」

對於蕭來說，成分表上的內容已足以讓她決定不再食用好市多烤雞。而好市多忠實顧客胡女士在看到該TikTok視頻後表示，並不會影響她繼續消費該烤雞，因為其物美價廉的吸引度大於安全隱患，曾主修市場經濟的胡女士認為其價格低廉更多是一種營銷手段，並不能證明其品質堪憂。

對於這些疑慮，「Mashed」的相關報導指出，磷酸鈉與卡拉膠的主要功能是保持烤雞的水分和口感。儘管卡拉膠已獲聯邦食品藥物管理局 (FDA) 批准，但「Healthline」報導也提到，其可能導致消化問題，甚至與結腸癌存在潛在聯繫。不過，目前仍需要更多研究來證實這些影響。

目前，多家媒體已透過留言聯繫蕭，並向好市多提交了媒體詢問，尚未收到回應。

一名註冊護士在社媒上質疑好市多烤雞的配料（TikTok用戶@nicoleksha...
一名註冊護士在社媒上質疑好市多烤雞的配料（TikTok用戶@nicolekshaw9）

好市多 Costco FDA

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