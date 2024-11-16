影藝之都／導演朱浩偉 看魔法世界不只是魔法

通過「摘金奇緣」名聲大振的華人導演朱浩偉，帶著好萊塢大片「魔法壞女巫」回歸。（記者張宏╱攝影）

因拍攝「摘金奇緣」名聲大振的華人 導演朱浩偉（Jon M. Chu），帶著好萊塢大片「魔法壞女巫」（Wicked）回歸。他表示，父母很期待他的故事出現在世界日報 上，希望觀眾除了能欣賞「魔法壞女巫」的奇幻世界，也能獲得一些啟示和療癒。

剛過完45歲生日的朱浩偉表示，他也是「魔法壞女巫」音樂劇的粉絲，能拍攝這部電影非常開心。他是華人，但並不想侷限自己的視野，這部電影是拍給全世界觀眾看的，不管他們來自哪裡，是否對「魔法壞女巫」的故事熟悉，都希望他們能在電影中欣賞美妙的音樂同時感受歡樂。他的四個孩子，也一路見證電影的創作和拍攝過程，包括影片裡出現重達60噸的綠色火車模型和實物，及種植眾多株鬱金香鮮花搭建的場景等。

很多觀眾感動於片中兩名女性的友誼，朱浩偉表示，電影主旨就是兩個女性的關係及她們誰是好女巫誰是壞女巫。編劇很懂得刻畫女性關係，他希望兩個女演員在銀幕前呈現更真實自然的友誼，因此兩人在他的辦公室地板上對戲排練，看起來更加放鬆和自然，就和影片展現的一樣。同時楊紫瓊 和辛西婭·埃里沃（Cynthia Erivo）在對手戲，也自然而然呈現出導師和學生的氛圍感，這部電影的最終效果是大家努力的結果。人們坐在黑暗房間裡，仰望大屏幕呈現的綺麗魔幻像一場夢，這是電影的力量，也是他如此熱愛電影的原因。但是電影散場，他希望觀眾除了美夢一場，也能帶些其他的東西回家，比如以另外一種方式看待世界。他是一個父親，他希望孩子有美好和樂觀的生活，同時想通過電影讓孩子不要害怕改變，雖然這並不容易。新型的電影童話不是大團圓結局，而是未完待續，一切都要繼續努力。

談及和楊紫瓊的第二次合作，朱浩偉表示，電影拍攝期間楊紫瓊獲得奧斯卡影后，因此有很多雜誌拍攝工作，她兩邊跑很辛苦，但是她熱愛表演，優雅又充滿力量，每次塑造角色都全情投入，且力求帶給觀眾驚喜。這次是她第一次在銀幕上唱歌，同時角色造型很漂亮，隨著劇情推進會慢慢展示出她的另一面。

朱浩偉在灣區出生長大，父親來自台灣，母親也是華裔。他的父親朱鎮中（Lawrence Chu）是當地著名中餐廳喜福居（Chef Chu's）的老闆，餐廳開業近半個世紀以來，數次獲得當地最佳中餐館殊榮，喬布斯與扎克伯格、NBA球星林書豪、英國前首相柴切爾夫人、台灣前總統馬英九及美國前總統老布希等名流都曾到餐廳就餐。

朱浩偉表示，他的父母很期待他的故事出現在世界日報上，他從父母身上感受到華人的吃苦耐勞和為家庭的犧牲精神。華人父母很少會支持孩子學電影或藝術，但是他的父母一直讓他追隨內心去做想做的事情。爸爸對他說︰「你不會餓肚子，因為咱家是開餐廳的，你也不會無家可歸，因為家裡的房子永遠對你敞開大門。」正是家人一路無私的支持才讓他走到今天，他也想用同樣的方式對待自己的孩子們。