治癒加州╱隨叫隨到 錢少又累 無證護工苦往肚吞

據職介所介紹，華人社區護工工資通常按天結算：能自理的老人每天約100美元；無法自理的老人每天約150美元；示意圖。（圖取自Pexels）

「有證的移民 有很多選擇，大多不願意做護工，又累薪水又少」，連江職介所老闆Leo陳說。護工工資通常按天結算：能自理的老人每天約100美元；無法自理的老人每天約150美元。

對於上下班時間的界定，就不像工資那麼清晰了。Leo陳補充道，「照顧不能自理的老人時得隨叫隨到，半夜被叫起來很正常」。

工時長 不敢跟老闆爭

「老闆要求什麼我就做什麼，我完全服從」，Kris這樣形容他對老闆的態度。他從來沒有跟老闆討論工作時長的問題，「我不敢提。」Kris說，就算有時閒一點，他也會主動找事來做，以免被唸，「他一般不會直接批評，而是說：『工作的時間就要好好工作』。如果他覺得我在偷懶，就會警告我：「不好好工作，就別幹了」。

每月僅600元 做了3年

工資可能遠低於政府的最低工資。一名55歲的無證移民遠揚表示，他最後一份照護老人的工作，每月只有600美元，他做了三年。「一旦年紀大了，沒有餐館會用你。護理是唯一能做的工作。」

由於工作負荷重和工時長，護工受傷和生病的情況相對較多。雖然很難了解他們在工作場所受傷的情況，但美國勞工部統計顯示，助理護士（Certified Nurse Assistant, CNA）的受傷和生病率在所有職業中位居前列。直接照護者在幫助被照護者移動（例如上下床或協助走路）時面臨受傷風險，特別是在未能正確運用技巧的情況下。而對於無證護工來說，培訓通常只能依賴反覆嘗試。

加州 醫療基金會（California Health Care Foundation）在2023年的報告中指出，直接照護工作者可能會遇到來自認知障礙或精神疾病患者的排斥或暴力行為，並面臨感染和接觸傳染病的風險。

而對無證護工這一群體來說，一旦需要看醫生，他們辛苦賺來的錢可能會迅速被高昂的醫療費耗盡，尤其是在加州。根據加州可負擔健保辦公室(OHCA）數據，加州醫療保健成本全國排名第三。

納白卡補助 不想冒險

雖然加州已於2024年1月1日擴大加州醫保白卡（Medi-Cal）的涵蓋範圍，將無證移民納入其中，但不少無證移民對這項福利持保留態度。「這會影響我的移民申請，」Kris的回答堅定。他的律師告訴他，Medi-Cal被視為一種政府福利，可能會影響他的移民申請。Kris已向這位律師支付1萬美元的律師服務費。

這種謠言在社區內蔓延。「寧可信其有，不可信其無」，是無證移民對法律問題的普遍看法。Kris是一名來美尋求庇護的年輕人，他從家鄉湖南飛往香港，再前往厄瓜多（Ecuador），花了近兩個月的時間穿越南美洲，最終抵達美國。在移民申請上，他不想冒任何風險。

倡議團體 提供中文協助

南加州亞美公義促進中心 (AJSOCAL)健康項目倡導員Zenny Dong對此表示，使用健康、食物和住房相關福利，不會被視為公共負擔 的判定標準。也就是說，使用Medi-Cal不會被算作公共負擔，也不會對個人的移民身分產生負面影響；只有當某人接受政府支付的長期護理服務，才有可能被視為公共負擔。但該回覆只是一般資訊，並非法律意見，欲知詳細信息可透過中文服務熱線800-520-2356或中文在線表格ajsocal.org/legal-victim-help/in-language-helpline-form-chinese/聯絡AJSOCAL，查詢有關移民的法律服務和申請健康保險的事宜。