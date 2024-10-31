馬斯克立場變了 向川普靠攏 轉向「反加州」

特斯拉創辦人馬斯克搬家、遷離企業總部、抨擊加州監管改策，直至公開支持共和黨總統候選人川普等一連串行動，令他與加州的關係愈來愈緊張。(美聯社)

政媒體Politico報導，世界首富馬斯克 （Elon Musk）在加州 發展了他的事業，並與加州的民主黨政客建立了關係。然而，現在他已完全轉向「反加州」立場。

馬斯克與加州的關係一直錯綜複雜，隨著他逐漸向共和黨總統候選人川普的「MAGA」（Make America Great Again）靠攏，這種關係變得更加劍拔弩張。

馬斯克將特斯拉（Tesla）打造成電動車巨頭，事業核心位於舊金山東灣的製造廠，並從南加州沙漠和中部海岸發射SpaceX 火箭。州政府數十億美元的補貼幫助了他的成功。儘管如此，他逐漸開始對這個曾經幫助他的州抱有敵意。

加州官員也開始對他轉向。就在10月，加州海岸委員會引用他支持川普及他「散布政治虛假資訊和推文」的行為，拒絕國防部一項增加SpaceX 火箭發射的提案。SpaceX隨後對這項決定提起訴訟，指控委員會存在偏見。

馬斯克對工會的敵意、對過度監管的長期抱怨，愈多愈更激烈。他還批評非法移民和「覺醒」政策，例如保護跨性別兒童的立法。馬斯克態度轉變後，他在所推有的X平台，散播保守派信息：投票給共和黨，否則美國將成為下一個加州。這種意識形態的轉變讓馬斯克成為加州民主黨團的公開敵人。但馬斯克轉向極右，則是另一回事。

早期的民主黨聯繫

十年前，馬斯克曾表示「儘可能少地」處理政治問題。他退出一個由科技公司資助、推動聯邦移民改革的團體；將資金分散捐給兩黨的聯邦候選人；2014年曾捐款支持紐森的副州長連任競選，深化了與這位加州民主黨明星的長期關係。時任舊金山市長的紐森曾在一個公關活動中駕駛特斯拉電動車。副州長時的紐森曾在自己的電視節目中採訪馬斯克，並一起參加了 SpaceX的奠基儀式。

右傾轉變

馬斯克的政治行動在2018年開始轉向，當時他捐款給時任眾議院議長 Kevin McCarthy，支持其保住共和黨在眾議院的多數席位，從而與加州最有影響力的共和黨人及時任總統川普的關鍵盟友結盟。

在政策方面，他與加州政府的關係也在變化。特斯拉和 SpaceX 多年來一直在加州首府沙加緬度聘用說客，關注清潔汽車補貼、充電基礎設施等議題。後來，特斯拉面臨佛利蒙（Fremont)工廠壓制工會組織的指控。之後在2020年，馬斯克公開地介入一場有關 COVID-19 限制措施的辯論，加劇對加州的不滿。

隨著疫情肆虐，馬斯克最初承諾提供呼吸機以幫助應對，但未能兌現承諾。數周後，他稱停工命令為「法西斯主義」，拒絕關閉佛利蒙工廠並對該縣提起訴訟。馬斯克在推特上宣布：「這是最後一根稻草。」並發誓要將特斯拉總部搬到德州。但佛利蒙事件並非馬斯克的「最後一根稻草」，當時紐森幫助平息了這場對峙。

與加州的決裂

2020年底，馬斯克出售洛杉磯的不動產，並搬至德州。2021年，他在接受訪問時表示，加州已從「機會之地」變成「過度監管、訴訟過多、稅負過重之地」。次年，他抱怨「瘋狂的規則」阻礙了在加州的建設，並宣布自己是共和黨人。在過去的一年裡，馬斯克完全擁抱保守派對加州的不滿。他抨擊加州的法案，譴責擴大對無證移民福利的立法，並認為民主黨是通過引入移民來提升選舉優勢。

馬斯克找到新的「最後一根稻草」，當時紐森簽署一項禁止學校與家長分享學生性別認同的法案。馬斯克將此稱為「絕對停擺因素」，並誓言要將 SpaceX 遷至德州。馬斯克的譴責發生在他的跨性別女兒公開批評他之後。