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加州供水量恐降23%？專家：水費又要漲

記者趙健/洛杉磯報導
核桃市議員伍立倫博士是加州高等法院水權官，曾在水工研究、水利工程領域擁有豐富經驗。（本報檔案照）
核桃市議員伍立倫博士是加州高等法院水權官，曾在水工研究、水利工程領域擁有豐富經驗。（本報檔案照）

加州水資源局（DWR）最新報告，加州水資源計畫（State Water Project , SWP）的供水量可能在未來20年下降23%，相當於173多萬套房屋一整年的用水量。對此，水利專家伍立倫博士指出，水源供應減少，恐將進一步推高南加居民水費帳單。

7月31日發布最終版《2023年加州水工程項目交付能力報告》， 對加州水資源計畫當前和未來的供水能力進行分析。報告稱，在不採取新行動的情況下，受水流模式變化和極端天氣影響，SWP項目的輸送能力和可靠性可能將在20年內降低23%。這一數字相當於每年減少約49萬6000英畝-呎(acre-feet)的水源，是173萬6000套房屋一年的供水量。

曾在水工研究、水利工程領域擁有豐富經驗的加州核桃市議員伍立倫指出，SWP是一個北水南送工程，其主要水源來自北加州的沙加緬度-聖何塞三角洲（Sacramento-San Joaquin River Delta）。在南加州，SWP約占總供水量的40%，是最大的水源；每年，南加州水資源相關部門都需與三角洲談判，以敲定來年的供水量、價格等。

伍立倫還提到，其實相比20年前，南加州居民用水量已減少30%，但由於城市開發、向內陸擴張、人口增長等因素，總體用水量仍在不斷上漲。這也是居民水費帳單一年比一年高的原因之一。

SWP建於1960年，是加州最重要的水供應系統之一，橫跨加州700多哩，由運河、水壩、水庫、抽水廠和發電廠組成，為2700萬加州人和75萬英畝農田提供水源。加州水資源局主任Karla Nemeth表示，SWP的服務範圍相當於世界第八大經濟體，包括生活在貧困社區的800多萬加州人。實現州水利現代化，對實現加州的用水人權至關重要。

伍立倫表示，加州水利工程始建於20世紀中期，考慮到一般工程的生命周期最多為60-70年，一些工程現在確實面臨老化問題，包括人工渠道漏水、土石壩潰壩等。然而，新的投入也意味著成本上漲，加上氣候變遷影響，「未來會漲到什麼程度，還是由老天決定吧」。

加州水資源局副主任John Yarbrough表示，SWP是針對20世紀氣候條件的設計方案，當時加州降水在10月至5月間可以依賴穩定的融雪，有效地收集這些水源可供將來使用。但在21世紀，需要新的調整和投資，才能適應氣候等條件變化。

報告指出，影響SWP輸水能力的因素包括，加州人口、州立法、環境要求以及導致水文條件變化的潛在氣候變化。報告引入兩種創新方法來描述當前氣候變遷狀況，並強調未來氣候變遷預測的不確定性。第一個是考慮已經發生的氣候變遷所導致的營運變化；第二個是發展一系列未來氣候情境。兩項新增內容都經過獨立同儕評審，被認為優於以前的方法。

報告還指出，此次預測凸顯加州迫切需要增加供水，以應對未來幾年供水量的損失，包括Delta Conveyance項目、Sites水庫、海水淡化項目等。

新報告稱，加州SWP的供水量可能在未來20年降低23%。（加州水資源局）
新報告稱，加州SWP的供水量可能在未來20年降低23%。（加州水資源局）

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