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桑拿、買鹽…5000萬警員健康基金 用法五花八門

編譯組／綜合報導
警察工作壓力大，加州特別撥出5000萬美元，用於改善警察的心理健康。(取自沙加緬度縣局臉書)
警察工作壓力大，加州特別撥出5000萬美元，用於改善警察的心理健康。(取自沙加緬度縣局臉書)

沙加緬度蜂報報導，加州立法機構在2022年預算撥出5000萬美元用於「警員健康（officer wellness）」計畫，旨在改善警察的心理健康。文件顯示，執法部門的用法五花八門，從健身設備到桑拿、喜馬拉雅鹽、腦波療程等，內容琳瑯滿目。

根據加州公共紀錄法的要求，州和社區矯正委員會（Board of State and Community Corrections）發布執法機構提交的報告，描述他們如何開始使用這筆資金。蜂報發布了這些文件，供公眾審查地方執法機構的支出情況。儘管每個部門收到的金額相對較小，但總額5000萬美元，仍是一筆不小的納稅人資金。

資金管理人員指示警察部門，將這筆資金用於「警員健康單位」、同儕支持、持牌心理健康專業人士，或其他專注於執法的專業人士諮詢、多機構互助計畫，重點關注健康和心理健康，或「其他基於證據或有成功記錄的計畫和服務，以提高警員健康」。

一些警察和警長部門似乎在「其他計畫和服務」類別中花費資金。文件審查顯示，許多警察機構購買了運動設備，並改進了健身設施。

宇洛縣（Yolo County）警長辦公室將其2萬4963.55美元的大部分，用於建設一個24小時全天候健身房。厄普蘭（Upland ）警察局花費4萬2635美元更新其「破舊的」健身房。

威利茲（Willits）警察局計畫購買新健身設備，並像許多其他部門一樣，訂閱了一個專為警察設計的健康應用程式：Cordico。

其他部門則選擇更為奇特的方式使用這筆資金。宇巴市（Yuba City）警察局將其1328美元中的一部分，用於非工作社交活動和「情感支持服務動物」，一隻名叫Percy的兔子。

伍德蘭（Woodland）警察局花費3萬904美元購買新健身設備和「冷凍療法物品」，並重新裝修休息室和廚房，還建造一個新露台。

阿賽頓（Atherton）支付Cordico應用程序和Better Help治療應用程序的費用；還將部分資金用於設置一個「禪室」，內有「按摩和心理健康放鬆用的躺椅」。

卡拉維拉斯 （Calaveras）警長辦公室花費2萬3982美元購買健身設備、減壓球和頸部熱敷袋。該辦公室還投資了咖啡機和飲水機：「目標是幫助副警長減少飲用能量飲料」。

阿馬多縣（Amador County）警長辦公室使用2萬6305美元支付健身教練、基於線上和電話的危機諮詢及生活方式指導，以及「荷爾蒙優化工作」。

文件顯示，加州各地警察部門使用「警員健康」計畫專案資金的方式非常多元，從健身設備...
文件顯示，加州各地警察部門使用「警員健康」計畫專案資金的方式非常多元，從健身設備到桑拿、腦波療程到喜馬拉雅鹽等，內容琳琅滿目。(取自品牌Infinator網站)

某些執法機構則傾向於替代療法。橘岡（Citrus Heights） 警察局計畫購買兩個價值8000美元的紅外線桑拿和價值1500美元的喜馬拉雅鹽。洛克林（Rocklin）警察花費548美元，聘請一家公司提供瑜伽、冥想、按摩療法、「呼吸鍛煉」和紅外線桑拿等服務。

沙加緬度縣警長辦公室去年12月獲准，花費15萬8000美元於「替代健康」療法，包括冷凍療法、據稱通過操控腦波來治療創傷後壓力症候群（PTSD）和成癮的「Theta Chamber」，以及在「高壓氧氣艙」中的療程。警長的發言人沒有回應這些服務，是否有證據支持或有成功紀錄的問題，這是州政府資助規定的要求。

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