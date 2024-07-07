我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

加州租金性價比 全美排第五 每平方呎2.96元

編譯陳盈霖／綜合報導
加州公寓的租戶不僅面臨天價租金，也未能擁有足夠空間。（ABC 7）
加州公寓的租戶不僅面臨天價租金，也未能擁有足夠空間。（ABC 7）

加州租戶不僅面臨天價租金，也未能擁有足夠空間。橙縣紀事報專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）分析RentCafe截至2024年3月全美各州平均租金和公寓面積以研究加州租戶性價比，發現2024年初，加州租金為每平方呎2.96美元，在各州中排名第五，比全國每平方呎1.91元租金高55%。

排名第一是華府，每平方呎租金3.20元，其次是紐約3.18元，麻州3.06元，夏威夷州2.98元。

若想尋求性價比高又便宜的空間，蘭斯納表示，北達科他州是最佳選擇，每平方呎租金1.08元，緊接著是奧克拉荷馬1.17元、阿肯色州1.19元、南達科他州1.23元及密西西比州 1.26元。至於加州主要經濟對手德州，則以每平方呎租金1.64元排名全美第29，佛羅里達州為每平方呎租金2元，排名第19。

不僅如此，加州平均租賃公寓面積851平方呎，全美排名第11小，比全美平均899平方呎低5%。全美租賃公寓面積最小是阿拉斯加州703平方呎，其次是華府747平方呎。全美租賃公寓面積最大的是喬治亞州，達1016平方呎，其次是密西西比1014平方呎。

在月租金方面，加州租金位居全美第四高，每月平均2,521元，較全國平均1,713元高47%。租金最貴的是麻州2,714元，其次是紐約2,673元。租金最便宜的是奧克拉荷馬州1,001元。

即使根據薪水衡量成本，加州典型租屋者依舊艱難。蘭斯納指出，加州月租金與人均收入相比，相當於薪資的38%用於租金，租金負擔名列全美第三，負擔最大是夏威夷（46%），其次為紐約（40%）。至於租客支付租金與收入比最小的是北達科他和懷俄明州的17%。

租金 阿拉斯加州 夏威夷州

上一則

人事廣告 可能藏病毒或是公司激勵機制

下一則

杭廷頓灘國慶夜傳襲擊 2死3傷

延伸閱讀

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房
加州多城7/1提高最低工資 這個城市時薪漲到19.36元起

加州多城7/1提高最低工資 這個城市時薪漲到19.36元起
高溫持續 緊急服務廳24小時運作

高溫持續 緊急服務廳24小時運作
熱浪期間戶外工作 受防暑標準保護

熱浪期間戶外工作 受防暑標準保護
加州多個城市 提高最低工資 灣區這城市全州最高

加州多個城市 提高最低工資 灣區這城市全州最高
拒低收入房建案 比佛利山市挨告

拒低收入房建案 比佛利山市挨告

熱門新聞

徐克勞蒂亞小屋傢俱幾乎都來自好市多，本身也在IG設立好市多克勞蒂亞」（Costco Claudia）粉絲頁。（Costco Claudia IG）

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

2024-06-30 20:57
中國遊客被DoorDash司機撞，案發現場一片狼藉，家屬近日達成和解。（KTLA電視台）

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

2024-07-04 18:53
州長紐森29日簽署SB 1524法案，保障了餐廳收取垃圾費的合法性。（取自Pexels）

加州禁收附加費 最後一刻餐館豁免

2024-07-01 02:18
中華航空（China Airlines）即日推出夏季優惠促銷，折扣12%到20%不等。（取自華航官網）

華航夏日優惠 洛杉磯往返台北最低票價747元

2024-06-29 02:19
該購物中心頗受華人喜愛，不少當日出入商場和附近的華人在社媒上發文表示驚嚇（截圖自小紅書）

南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死

2024-07-03 18:25

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

2024-07-03 23:36

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電