加州租金性價比 全美排第五 每平方呎2.96元

加州公寓的租戶不僅面臨天價租金，也未能擁有足夠空間。（ABC 7）

加州租戶不僅面臨天價租金 ，也未能擁有足夠空間。橙縣紀事報專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）分析RentCafe截至2024年3月全美各州平均租金和公寓面積以研究加州租戶性價比，發現2024年初，加州租金為每平方呎2.96美元，在各州中排名第五，比全國每平方呎1.91元租金高55%。

排名第一是華府，每平方呎租金3.20元，其次是紐約3.18元，麻州3.06元，夏威夷州 2.98元。

若想尋求性價比高又便宜的空間，蘭斯納表示，北達科他州是最佳選擇，每平方呎租金1.08元，緊接著是奧克拉荷馬1.17元、阿肯色州1.19元、南達科他州1.23元及密西西比州 1.26元。至於加州主要經濟對手德州，則以每平方呎租金1.64元排名全美第29，佛羅里達州為每平方呎租金2元，排名第19。

不僅如此，加州平均租賃公寓面積851平方呎，全美排名第11小，比全美平均899平方呎低5%。全美租賃公寓面積最小是阿拉斯加州 703平方呎，其次是華府747平方呎。全美租賃公寓面積最大的是喬治亞州，達1016平方呎，其次是密西西比1014平方呎。

在月租金方面，加州租金位居全美第四高，每月平均2,521元，較全國平均1,713元高47%。租金最貴的是麻州2,714元，其次是紐約2,673元。租金最便宜的是奧克拉荷馬州1,001元。

即使根據薪水衡量成本，加州典型租屋者依舊艱難。蘭斯納指出，加州月租金與人均收入相比，相當於薪資的38%用於租金，租金負擔名列全美第三，負擔最大是夏威夷（46%），其次為紐約（40%）。至於租客支付租金與收入比最小的是北達科他和懷俄明州的17%。