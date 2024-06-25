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Z世代求職面試 近3成父母陪同與招聘經理交談

編譯陳盈霖／綜合報導
調查顯示，七成Z世代求職過程中求助父母。（NBC電視台畫面）
調查顯示，七成Z世代求職過程中求助父母。（NBC電視台畫面）

NewsNation報導，Resume Templates今年4月對美國1428名在過去一年有找工作的Z世代（18歲至27歲）進行調查，發現70%Ｚ世代求職過程中向父母求助。四分之一（26%）帶著父母參加面試。大多數在線上面試時，陪同孩子出現在鏡頭前的家長會直接與公司招聘經理交談。

調查發現，31%受訪者有家長陪同參加線下面試，29%家長陪同參與線上面試。有父母陪同參加線下面試的受訪者中，37%讓父母之一陪同到面試的公司，26%面試時，父母之一一定親自坐在面試房間內。

線上面試表示父母在身邊的受訪者中，71%父母不在鏡頭內，29%的父母會出現在面試鏡頭中，「這些家長大多數會直接與招聘經理交談。」

資深簡歷製作專家斯通納（Andrew Stoner）告訴Resume Templates，「可以理解的是，父母希望確保孩子面試中表現良好，或確保雇主可以信賴，但這並不能向招聘公司傳遞孩子的自信，我建議採取遠距幫助方式，招聘過程中隨時提供指導。」

該調查並顯示，60%Z世代請父母幫忙找到可申請的工作，受訪者表示，父母會通過線上資源（70%）、個人關係（53%）、人際網路（31%）和就業博覽會（23%）替孩子找工作。16%受訪者表示父母替他們提交求職申請，10%讓父母代為寫履歷表。

母親幫助孩子的情況更為常見。調查指出，76%的Z世代找工作時得到母親幫助，45%得到父親協助。在最近找到工作的受訪者中，83%完全或部分將成功歸功於父母。

此外，近十分之一（9%）的Z世代，讓父母完成公司人力資源電話諮詢。被問及為什麼讓父母處理這些電話時，Z世代的回答是他們認為父母工作比他們好（48%）、不知道如何與招聘經理交談（38%）、缺乏動力（33%）、對心理健康有負面影響（31%）。

36%的Z世代要求父母幫忙與人力資源或招聘經理聯繫，28%要求父母協助編輯聯繫訊息，21%要求父母從頭開始寫訊息，20%要求父母直接代為與招聘經理溝通。

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