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風險低、薪給高？加州警察工會齊反彈

編譯胡立宗／綜合報導
大洛杉磯的警察高達85%不會推薦親友加入執法團隊。（取自維基百科／上傳者為洛市警局）
大洛杉磯的警察高達85%不會推薦親友加入執法團隊。（取自維基百科／上傳者為洛市警局）

個人理財網站「荷包袋」（WalletHub）近期發表全美警察待遇成績單，加州以薪給高、訓練足、風險低、保障夠躍居第一。孰料，加州從南到北的警察工會一致反駁，稱調查只考慮物質層面，忽略員警的生活挫折與不利執法的大環境，一名工會代表甚至引述內部調查，稱加州員警絕對不會希望親友也來當警察。

「荷包袋」的排名以伊利諾州為第二，華府為第三，阿拉斯加則為最後一名。分析師Cassandra Happe接受FOX News Digital訪問時說，這份報告以公開資料為準，再經過專家評比，員警的生活部分有參考工會意見，不過在身心健全、組織文化與公私平衡（work-life balance）有其侷限。

由多個工會組成的「洛杉磯警察保障聯盟」（Los Angeles Police Protective League），其發言人Tom Saggau稱評比根本沒有把工會的意見當意見，而且報告結果與他們內部調查的發現相去甚遠。內部調查時有一題是問員警，願不願意介紹親友加入執法團隊，高達85%的人說「不」，顯示人手短缺、工時超長，而且因為量刑從輕（soft-on-crime）所導致的士氣低落，根本沒有反映在「荷包袋」的報告上。

Tom Saggau說，因為都會區房價太貴，員警只能越住越遠，不只洛杉磯，舊金山、聖荷西等都會區的警察也都面臨同樣問題。舊金山警察協會（San Francisco Police Officers Association）會長麥卡利（Tracy McCray）也證實此說，員警的確越住越遠，通勤時間加高交通費已經成了大問題。

另外，加州的執法寬鬆政策也影響深遠。聖荷西警察協會（San Jose Police Officers' Association）的會長Steve Slack表示，捉到當天或隔天，嫌犯就可無保開釋，只是讓加州警察面臨更大威脅，就在上個星期，他的兩名同事就被暴力性侵連續犯給槍擊了，但是加州政客就是支持捉了就放的政策。

聖他克拉拉縣警察協會（Santa Clara County Deputy Sheriffs' Association）會長Marcus Barbour則說，他所在的警局制服員警已經少了34%，「所以不考慮人力問題就說這個地方的工作好，完全沒有意義、也跟員警所見所想的完全不同」。他說，同事們都累壞了，強制加班以補足值勤時間，但犧牲了跟家人相處的寶貴時間，他們要的是自己的時間，而不是金錢。

大洛杉磯的警察高達85%不會推薦親友加入執法團隊。（取自維基百科／上傳者為洛市警...
大洛杉磯的警察高達85%不會推薦親友加入執法團隊。（取自維基百科／上傳者為洛市警局）

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