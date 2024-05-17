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加州人遷德州 多選擇北德都會區 當地居民憂紅州變藍

編譯林思牧／綜合報導
保守遷徙公司網站主頁 (conservativemove.com)
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聯邦人口普查局估計，2022年有10萬加州人搬到德州定居，這個風潮還在延續中。許多人選擇在達拉斯-福和市都會區(Dallas-Fort Worth Metro)，譬如華人樂於定居的布蘭諾(Plano)就來了很多加州人，當地居民很害怕新來的人把德州變藍。

曾經競逐共和黨國會議員的查柏(Paul Chabot)，每年給新遷到北德州的人舉辦歡迎會，現場有烤肉攤位、徵兵攤位，有老師教直排舞(line dance)，讓新來的人學習南方的生活方式。在典禮中，新居民宣誓效忠德州，宣告德州是全世界最棒的地方，然後柯林縣(Collin County)警長把一張紅白藍的「榮譽德州公民證書」交給宣誓人。

查柏創設的「保守遷徙」(Conservative Move)，是幫助藍州的保守人士遷居到德州的公司。譬如南加州富裕的橙縣(Orange County)，就是有點像德州的地方，在疫情中這裡有許多人拒絕打疫苗、戴口罩。橙縣副地檢長恩比(Kelly Ernby)是加州共和黨新生代的領袖，她大聲呼籲居民不要打疫苗，結果她因感染新冠猝逝，得年只有46歲。

多數遷到達福都會區的加州人，是來自洛杉磯縣和橙縣，這些人稱自己是政治難民(political refugees)，在深藍的加州他們的政治主張完全沒已機會伸張。雖然他們早有遷到紅州的意念，但新冠疫情成為痛下決心的轉捩點。

福里斯科(Frisco)和布蘭諾是富裕的住宅區，也是加州保守人士最喜歡的地方，這一帶被稱為「新德州」(New Texas)。因為新居民的湧入，福里斯科的人口從2020年到2022年成長了9.5%。2019年該市房價中間值約為40萬元，到2024年3月已成長到70萬元，也就是增加了75%。

查柏生長在加州，2016年他從南加州內陸的庫卡蒙加牧場市(Rancho Cucamonga)搬到北德州，他覺得柯林縣就像他小時候的加州，是很適合家庭生活的地方，跟現在的加州有天壤之別。查柏特別提醒搬來的加州人，千萬不要把西岸的生活方式帶到德州，德州人痛恨加州，本地人說「別把我的德州變加州」(Don't California my Texas)。

加州 德州 橙縣

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