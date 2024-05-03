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一分鐘看加州／「房間裡的大象」 古怪用詞從何來

編譯胡立宗／綜合報導
屋子裡的大象。（取自維基百科／新南威爾斯州立圖書館提供）
屋子裡的大象。（取自維基百科／新南威爾斯州立圖書館提供）

英文裡的慣用詞，就像中文裡的成語一樣，背後往往有著符合當時背景的故事，雖然現在已經不再常見，但是瞭解背景，讓您使用起來更為得心應手。

「The elephant in the room」（房間裡的大象）：最早是在1959年出現在紐約時報上，原文寫到「給與學校足夠資金已經變成大問題了，就像房間裡的大象，大到不可能忽略」。但是演變至今，已經變成一種暗喻，指涉明明問題很大，但每個人都裝作看不到。

「Spill the beans」（透露秘密）：FOX News說，「Spill the beans」最早可能來自古希臘的投票方式，以豆子當成選票，不小心弄撒豆子就意味提早透露選舉結果。最後變成現在的意思，洩露機密引發紛亂。

「Kick the bucket」（過世）：它的來源有兩種：一說是以前在宰豬時都會在下面放個桶子，過程中會把桶子踢掉；另一說則是，上吊自殺會在底下墊個桶子，踢掉桶子人就完蛋了。

「Go cold turkey」（藥物戒斷）：「Go cold turkey」在20世紀初原本意味著言談粗魯，但後來慢慢演變成戒癮。在嬉皮文化流行時，戒毒時的發冷、起雞皮疙瘩，開始被形容成「cold turkey」，特別是約翰・藍儂還寫了一首Cold Turkey的歌。

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