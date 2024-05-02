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洛加大爆衝突 挺巴以兩派互毆

記者沈瑋、子為、敏梓、金維多／洛杉磯報導
親以色列者攻擊親巴學生營地，試圖摧毀安全圍欄。（取材自社群X）
親以色列者攻擊親巴學生營地，試圖摧毀安全圍欄。（取材自社群X）

一場因巴以衝突引發的學生運動，正在全美各地席捲開來，各大學校內親巴、親以陣營和警方頻頻爆發衝突，導致全美已有超千人被捕。南加各大學的學生們，也不斷捲入此次事件，4月30日晚洛杉磯加大（UCLA）校園內出現大規模暴力衝突，有華人學生透露，雖然校方打算關停示威營區，但仍有巴勒斯坦裔同學打算繼續在校內紮營。還有華生出於安全角度考量，會為示威的巴勒斯坦裔同學送物資。

親以色列者向學生紮營地放煙花。（取材自社群X）
親以色列者向學生紮營地放煙花。（取材自社群X）

4月30日晚上11時左右，在洛加大校園內，一群親以色列示威者向親巴勒斯坦營地發起攻擊，營地內出現拳打腳踢、棍子互毆等暴力行為。根據網路上流傳的視頻，親以色列者用生化煙霧、煙花等危險品攻擊學生營地，並試圖摧毀安全圍欄。這場衝突在校內持續兩個多小時，直到執法人員在淩晨介入才得以平息。

校方宣布5/1取消所有課程

目前尚不清楚有多少人受傷，至少有一人因被胡椒噴霧攻擊接受治療。警方沒有立即宣布逮捕，同時尚不清楚有多少參與者是UCLA的學生。5月1日早，洛加大宣布取消所有課程，並關閉營地附近的建築羅伊斯劇場 （Royce Hall）。

洛加大校方認為，示威者無權在校園內紮營、干擾正常教學活動。學校官員已告誡示威學生「可能會受到紀律處分」，並通知與學校無關人士，可能會面臨輕罪指控。

洛加大華裔學生小A為幫助巴勒斯坦裔同學，而手寫中文支持標語。（受訪者提供）
洛加大華裔學生小A為幫助巴勒斯坦裔同學，而手寫中文支持標語。（受訪者提供）

洛加大華裔學生小A反映，他上周四在巴勒斯坦裔同學的邀請下前去示威營地查看，當時看到的現場十分和平，大家在寫、畫支持巴勒斯坦的標語牌。但是小A指出，有待在營地到晚上的華人同學說，之後校園內出現對立示威者，且那群人看上去年齡較大，不像是學生。小A說，校方在接下來的幾天內，並未採取任何有效措施，直到4月30日晚衝突徹底爆發。

示威原本平和 家長憂孩子安全

小A表示，他的巴勒斯坦裔同學打算5月1日下午繼續去學校紮營過夜。小A出於擔心，也打算當晚和幾個華裔同學結伴去給親巴勒斯坦同學送一些必要物資。

另一名洛加大華生小陳表示，他在4月29日與學校千名師生參與遊行，全程都十分和平。4月30日晚，他雖然沒有到校園親眼目睹現場，但在網上觀看了校內的直播，場面觸目驚心。小陳指出，在他看到的視頻裡，基本都是親以色列示威者單方面襲擊和毆打學生，他在社媒上看到多名學生受傷流血的照片，感到非常心疼。小陳說，希望學校能更有所作為，保護好在校的師生。

女兒在洛加大讀書的華人王女士表示，她雖然不太關心政治，但看到暴力事件進入校園，為孩子的人身安全感到擔憂。她認為校園應該是學習的地方，不應該被捲入政治相關的活動中。

5月1日淩晨1時47分，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）在社交媒體平台X上發帖稱，這起暴力事件「絕對令人憎惡，不可原諒」。

除了洛加大外，美國大學生聲援巴勒斯坦的抗議活動在各大學校園裡蔓延。 南加大校園日前發生大規模騷亂，百名校外人士，警方和抗議者發生了衝突，共有93人被捕，之後南加大更是宣布，取消今年的大型畢業典禮。

巴勒斯坦 洛加大 南加大

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