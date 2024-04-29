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加州10城市房價被高估 Modesto高出32%最嚴重

編譯廖宜怡／綜合報導
莫德斯度房屋溢價高達32%。（取自CBS報導）
莫德斯度房屋溢價高達32%。（取自CBS報導）

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，根據一份分析報告，加州房地產市場是全美最貴的市場之一，而且州內部分地區的上市房屋持續被「過高定價」（overpriced）。

這份數據來自房地產公司Zillow、由佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University）商學院進行分析的報告顯示，加州房價被「過高定價」得最嚴重的城市是莫德斯度（Modesto），目前平均上市房價為46萬4077元，比預期定價35萬1615元高出32%。

分析報告顯示，加州上市房屋被「過高定價」得最嚴重的城市是莫德斯度。（取自Goog...
分析報告顯示，加州上市房屋被「過高定價」得最嚴重的城市是莫德斯度。（取自Google地圖）

根據報告，加州其他九個房價被過高定價的城市依序是：士德頓（Stockton）、河濱、聖地牙哥、貝克斯菲（Bakersfield）、佛萊斯諾（Fresno）、沙加緬度、奧克斯納（Oxnard）、洛杉磯和聖荷西。以沙加緬度為例，當地獨棟屋的平均上市價為58萬零804元，比預期定價49萬7091元高出16.84%。

個人理財公司Go Banking Rates表示，尋求較可負擔生活成本的民眾紛紛湧入像莫德斯度這樣的市場，因為當地每月平均生活成本僅比美國平均高出13%。

Go Banking Rates說：「報告研究人員建立了一套專門的方法，來了解美國前100大房地產市場的買家究竟是買貴了還是撿到便宜。」

蜂報稱，導致房價被高估的原因很多，包括待售房屋庫存數量少、買家競標、房屋貸款利率上升、通貨膨脹等。從被報告點名的城市可以看出，加州房屋市場持續緊縮，一度被視為比灣區和洛杉磯便宜許多的地區，如今房價已明顯上漲。

CBS電視台報導指出，儘管加州房價就是這麼高，但是還是有些因素讓房價比高還要更高，最大的就是供需失衡。房仲業者Daniel Del Real指出，現在是賣方市場，因為供應量遠不及需求，要房價降低，只有增加供給，最有效的方式就是縣市政府提供新建誘因，例如簡化行政程序。

莫德斯度其實已經在做了。社區與經濟發展局（Community and Economic Development）的局長Jessica Hill說，4000多間房子正在施工，後續就看還有沒有更多建商願意加入了。

加州政府估計，2030年時總共需要250萬間新屋才能拉低房價，但是2024年至今只有10萬間開工。

房價 加州 房地產

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