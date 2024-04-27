加州將蓋鋼廠 50年來第一座

加州政府給予Contolled Thermal Resources 3000萬美元稅收減免，以幫助在帝王縣沙頓海(Salton Sea)附近建設一個設施，確保電動車電池供應鏈。圖為州長紐森去年到Contolled Thermal Resources參觀。(紐森辦公室提供)

州長紐森26日宣布，從打造可持續的鋰生產基地，到在50多年來建造加州 第一座鋼廠，加州正在向創新企業投入1.2億美元，並創造數千個新就業 機會。

做為加州「優先創造就業」計畫的一部分，紐森宣布，該州已向八家創新公司給予1.2億美元的稅收減免。這將創造超過2100個全職工作機會，平均年薪超過10萬美元，並在未來五年帶來約155億美元的私人投資 。

紐森說，「加州經濟規模是世界第五大，我們支持勞工和企業實現成功。這筆資金將幫助企業創造高薪工作，從克恩縣(Kern County)的鋼鐵製造，到帝王谷(Imperial Valley)的鋰生產，並支持加州未來多年的經濟主導地位」。

這筆資金來自加州商業和經濟發展辦公室（GO-Biz）的加州競爭計畫。該計畫是加州「優先創造就業」投資組合中的一項，主要是吸引和留住企業，於2013年創建，2022年被延長了五年，每年至少提供1.8億美元的稅收減免，直至2028年。到目前為止，該計畫已向近1200家企業給予稅收減免，創造超過15.8萬個就業機會，並引入505億美元民間投資。26日宣布的1.2億美元稅收抵免，主要用於下列項目。

確保電動車電池供應鏈

鋰谷正在成為世界上最大的鋰資源之一，鋰是電動車電池的必要材料，這將使加州成為電池生產的全球樞紐，並成為確保清潔能源未來的領導者。

Contolled Thermal Resources 獲得了3000萬美元的稅收減免，以幫助在帝王縣沙頓海(Salton Sea)附近建設一個設施，從地熱卤水中持續提取鋰和其他關鍵礦物。作為這項稅收減免的交換條件，該公司預計將在Calipatria和帝王縣創造超過450個新的全職工作崗位，並進行超過147億美元的資本投資。

首座鋼廠將落腳克恩縣

太平洋鋼鐵公司即將在克恩縣建造加州50多年來的第一座鋼廠，該公司獲得了3000萬美元的稅收減免，用於雇用員工和投資製造設備。作為這項稅收減免的交換條件，該公司預計將進行超過5.4億美元的資本投資，並創造近450個新就業機會。

開發下一代能量儲存系統

兩家加州企業將推進其設計和製造電池能量儲存系統的努力，以確保實現加州氣候目標不可或缺的技術。

Moxion Power開發移動能量儲存產品和技術，加速最後一哩的電氣化，獲得了2500萬美元的稅收減免，以擴大其在列治文(Richmond)和洛杉磯的製造能力。Paired Power是一家商業太陽能和電池能量儲存系統製造商，獲得了350萬美元的稅收減免，以擴大其在坎貝爾和中央谷的業務。這兩家公司共將進行近1.3億美元的資本投資，在加州創造超過540個新的全職工作。

設計未來的電動馬達

Tau Motors獲得了700萬美元的稅收減免，以增強在紅木城(Redwood City)的研發能力，並與領先的汽車製造商、供應商和行業合作，快速設計和部署各種平台和動力系統的先進技術。作為交換，他們將創造150多個新工作崗位，並投資近6000萬美元。