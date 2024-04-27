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夏天來了 小心螞蟻大軍

編譯組／綜合報導
隨著加州天氣開始變暖，螞蟻將開始進入家中以求生存。(取自Pexels)
隨著加州天氣開始變暖，螞蟻將開始進入家中以求生存。(取自Pexels)

螞蟻是不是悄悄爬進了你的加州家中？一位害蟲專家解釋如何防止牠們。

隨著加州天氣開始變暖，螞蟻將開始進入家中以求生存。螞蟻是頑固的。螞蟻是一種討厭的生物。想要擺脫螞蟻是一件痛苦的事情。

沙加緬度蜂報報導，加州服務新聞團隊諮詢了為加州北部提供近50年服務的Zap Termite & Pest Control的執行董事福斯特（Joshua Foster）和國家農藥信息中心(Ｎational Pesticide Information Center），以了解螞蟻的行為及如何擺脫牠們。

蜂報報導，雖然螞蟻出現在家中不一定意味著家裡很骯髒，但是這些微小的生物喜歡骯髒。在家中餐檯上留著的過熟水果或忘記擦拭乾淨後放置的蜂蜜瓶，只是吸引螞蟻的許多事物中的兩個。但有時候，並不需要太多這類物品，這些不受歡迎的訪客仍會到來。

在Zap Termite & Pest Control工作七年的福斯特表示，螞蟻會跟著被創造出來的進入點，這包括裂縫、管道和爬行空間。他在電話訪談中說：「即使是世界上最乾淨的房子，也可能在廚房水槽下有一點小漏水，那可能就是（螞蟻）去的地方。」

一旦進入你的家，這些生物可能很難征服。一般認為，標準粉筆（chalk）可能有幫助，但其效果有爭議。哈佛森林（The Harvard Forest）指出，當本地螞蟻物種被留在室外時，有助於將水和氧氣帶給植物根部。但加州最常見的螞蟻物種，如阿根廷螞蟻、人行道螞蟻和法老螞蟻，是外來物種。

福斯特曾成功地用這種軟碳酸鹽石防止螞蟻進入自己的家中，他表示，這些生物不會越過這條線，「你不一定要花費幾百美元來處理牠們；一些預防措施可以自己做」。

其他害蟲控制專家對粉筆療法持不同意見。害蟲控制公司Rentokil在其網站上指出，阻斷螞蟻路徑可能會讓螞蟻遠離，但這些螞蟻沒有被殺死。牠們只是暫時地遠離原來的地點，因為他們避開了粉筆線。

使用誘餌，例如黏性陷阱、糖和硼酸混合物等，會殺死接觸到的螞蟻，但螞蟻群的女王不受影響。福斯特說，「這就像下棋，你必須擊敗女王」。

根據國家農藥信息中心的說法，廣泛使用的殺蟲劑fipronil可用於控制螞蟻、甲蟲、蟑螂、跳蚤、蜱蟎、白蟻等。一旦螞蟻接觸到殺蟲劑，整個螞蟻群將在短時間內被征服。

低劑量的fipronil可以非處方銷售，但高濃度的則須由持牌的害蟲控制公司提供。但福斯特說，殺蟲劑應始終是最後的選擇；並補充說，這種化學物質可能具有危險性。

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