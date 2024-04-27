泰勒絲條款訂了 深偽可罰囚1年

歌手泰勒絲多次遭到深偽技術傷害。（美聯社）

深偽（deepfake）等數位竄改行為氾濫，加州 卻無法可罰，加州參議員 瓦哈布（Aisha Wahab）提出Senate Bill 926修正案，在加州刑法典中增列對不知情第三人數位竄改的刑責，可處1年有期徒刑或2000元罰金。參議會公共安全委員會以5比0通過，將交由撥款委員會續審。

加州刑事法典（Penal Code）2013年時就已納入報復式色情影片（revenge porn）的罰則，2014年再加入對散布不雅自拍的罰則。但在深偽技術流行後，加州尚未跟進。瓦哈布在委員會中強調，歌手泰勒絲 （Taylor Swift）已多次遭到傷害，但更多加州高中與大學女生受害卻沒有類似她的資源可以爭取公道，因此修法是最好的方法。

修正案與參議員貝克（Josh Becker）共同起草，並獲得賽亞托（Kelly Seyarto）、斯金納（Nancy Skinner）的支持。他們咸認，原本的法規只對熟人之間的不當行為開罰，但對陌生第三人的變造無法可管，因此納入對不知情他人的身體、性行為加以變造，也未經同意就加以散布，確實應該處以相對刑責。

瓦哈布則強調，法律應該跟上科技，特別是針對第三人影像的數位變造，受害者90%是女性，已經構成對女性的極度不尊重。她的論點也獲得出席聽證的洛杉磯縣資深檢察官 Dan Felizzatto的認同。他說，檢方目前還無法對深偽行為求刑，但是修法後就能彌補漏洞。