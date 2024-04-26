TikTok安全長誓言抗爭：確保用戶安全

前舊金山地檢長、現任TikTok安全長樂素詩強調，一定會為TikTok的存亡進行抗爭。（取自樂素詩臉書）

上周，在美國國會考慮立法要求TikTok 脫離中國母公司之際，前舊金山 地檢長、現任美國TikTok公司安全長樂素詩（Suzy Loftus）出現在一支在各大社群媒體播放的廣告中。她凝視著鏡頭做出承諾：將確保美國TikTok用戶及其數據的安全。

本周，對政治鬥爭並不陌生的樂素詩，目睹了國會投票通過強制TikTok中國母公司字節跳動出售TikTok、否則就全面禁用的法案，拜登 總統也已於24日簽署通過這項法案。

對於國會擔心中國政府可能利用TikTok收集美國人數據，或試圖傳播虛假訊息，樂素詩強調，為了保護用戶數據，他們已做出了空前的努力和投資，誓言一定會在法庭上進行抗爭。

樂素詩於2021年加入TikTok，之前在舊金山地檢處和加州司法廳擔任檢察官，2021年到2017年擔任舊金山警察委員會（Police Commission）主席，2019年在前地檢長賈斯康（George Gascón）辭職後，獲市長布里德（London Breed）任命為臨時地檢長，但在一個月後的選舉中輸給前任地檢長博徹思（Chesa Boudin）。

樂素詩25日接受舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）專訪，討論剛剛通過的法案，以及她和TikTok下一步的計畫。

樂素詩表示，禁令帶來的威脅對TikTok來說並非新鮮事，她對在過去三年裡參與了公司為保護美國用戶資料所採取的措施感到自豪，並樂於討論它們，因為這些都是人們需要了解的重要訊息。

樂素詩稱，國家行政部門和立法部門採取的行動確實讓他們有些擔心，但他們認為禁令是違憲的，因此會繼續在法庭上做出抗爭。

被問到是否會尋找另一份工作時，樂素詩說：「我熱愛我的工作，我喜歡為這個平台奮鬥，因為它為我帶來如此多的快樂，所以值得我為它奮鬥。就如同我愛舊金山，我願意為它而戰、保護它、讓它安全。我愛TikTok，所以我也正在做同樣的事。」

樂素詩還說，她非常清楚，TikTok在美國擁有強大的社群力量，無論是創辦人還是用戶，都熱愛這個平台，所以他們並不孤單。