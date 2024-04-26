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Allstate：改革新規一生效 即回加州賣房險新保單

編譯林思牧╱綜合報導
顧客可以在Allstate網站上，取得房屋險的報價 (Allstate.com)
顧客可以在Allstate網站上，取得房屋險的報價 (Allstate.com)

加州保險廳舉辦的一場公共座談會上，全州保險公司(Allstate Insurance)的代表宣布，一旦政府所提倡的保險改革案生效，Allstate會馬上開始給新客戶開房屋險保單。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，Allstate在2022年11月起只給既有房產客戶續保，不再接受新客戶，主要的原因是野火現在變得既頻繁又廣闊，加州的法規太嚴，漲價太困難，公司不願承擔虧本的風險。

24日在座談會上，Allstate「政府與行業關係」部門的資深副總裁齊默曼(Gerald Zimmerman)指出，如果保險廳長正在制訂的「永續保險策略」(Sustainable Insurance Strategy)今天頒布施行，明天Allstate就會開始賣房屋險給新客戶。

齊默曼這番話等於給保險廳長萊拉(Ricardo Lara)一個很大的背書，萊拉正在制訂的這項保險改革，是加州保險法規30多年來的第一次大規模變動，主要是為吸引保險業者重回加州。要保險業者回加州營業，當然是須要讓他們賺錢。新的法規會讓保險公司比較容易提升保費，這對消費者當然不是好消息。「消費者看門狗」(Consumer Watchdog)的創始人羅森菲爾(Harvey Rosenfield)指出，他預期保費會大幅上升。

保險廳副廳長索勒(Michael Soller)指出，競爭的商家多，價格就會開始下降，目前加州民眾所面臨的窘境，就是很多保險公司退出市場，所以當前第一要務是讓保險公司願意回來，短期價格上揚是免不了的。

保險廳預定在今年12月頒布新法規，另一家從2023年5月起不再賣給新客戶房屋險的大公司是State Farm，紀事報試圖向State Farm詢問是否有意回加州市場，但發言人沒有具體回答。

目前已公開的保險資訊，只到2022年為止，那年Allstate是加州第四大的產業保險公司，擔保約35萬棟的房屋，另外還給大約100萬輛車保險。

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