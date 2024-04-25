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加強保護數位個資 有法可管了

編譯林思牧╱綜合報導
加州隱私保護部門CPP必須在2026年結束之前，設立一個網站讓加州人可以在網路上以不到30秒的時間，除清所有數據經紀人持有的個人資訊。(CPPA官網)
加州隱私保護部門CPP必須在2026年結束之前，設立一個網站讓加州人可以在網路上以不到30秒的時間，除清所有數據經紀人持有的個人資訊。(CPPA官網)

每當你上網的時候，總是有電子廣告來騷擾。他們似乎知道你住在哪裡、喜歡購買那一類的東西。過去幾年中加州通過的法規，在不久的將來會給你的隱私資訊多些保障，這裡是消費者應該注意的一些進展。

CalMatters報導，媒體投資公司GroupM預測今年電子廣告(digital advertising)行業的營業總額會達到2億5800萬元。販售民眾的數位資訊是現代網路經濟的基礎，商家根據個人數據可以重點式的打入消費者的購買習慣中，從其中獲利。這就是為什麼電子資訊買賣已成為一個相當大的行業，而且政府還沒有太詳盡的法規管理。

加州從四年前開始要求「數據經紀人」(data brokers)每年必須註冊一次。最新的註冊名單上個月出爐，列有這些經紀人的許多資訊。州政府剛設立了一個新單位來管理數據經紀人，去年剛通過的一項新法，讓消費者有更多的權益。

數據經紀人把數據賣給許多買家，包括蓄意為害他人的個體，譬如詐騙集團、與美國敵對的外國政府等。喬治城大學法學教授莫伊(Laura Moy)去年在國會作證時指出，數據經紀人把個人隱私資訊賣給警政單位，可能構成違反憲法第四修正案之實，因為人民應該有免於不合理搜查和繳獲的權利(the right to live free from unreasonable search and seizure)。

2020年加州公投通過一項提案，讓州民有權知道誰在蒐集他們的資訊。去年秋季，紐森州長簽署一項名為「刪除法案」(the Delete Act)的新法。根據這項新法，加州隱私保護部門CPPA(California Privacy Protection Agency)必須在2026年結束之前，設立一個網站讓加州人民可以在網路上以不到30秒的時間，除清所有數據經紀人持有的個人資訊。

目前數據經紀人如果沒有按規定註冊，每天罰款100元，屆時罰款會加一倍到每天200元，再加上州檢察長辦公室執行法規所耗費的成本。到2028年結束之前，數據經紀人還必須呈報稽查認證，確定完全符合刪除法案的條款。希望了解隱私法規的讀者，可上cppa.ca.gov網站瀏覽。

加州 紐森 詐騙集團

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