灣區油價又見7字頭 聖伯納汀諾甚至漲到8元

2024年4月21日，3600 Alameda De Las Pulgas的 Chevron加油站的油價公告。（取自Google Map報導）

KTVU電視台報導，聖馬刁縣蒙洛公園市（Menlo Park）的Chevron加油站 再度創下灣區 最高的油價 ，周末期間每加侖普通汽油要價7.29元，高級汽油更達7.79元。這家加油站已經不是第一次上新聞了，近一兩年間多次出現7字頭的油價。

蒙洛公園市3600 Alameda De Las Pulgas的加油站，23日已經降價，但是普通汽油每加侖7.09元、高級汽油7.69元，但GasBuddy表示，這個價位仍是灣區最高。

不過，這間Chevron還不是加州油價最高的地方。GasBuddy的資料庫發現，聖伯納汀諾縣莫哈維沙漠裡的Essex，普通汽油已漲到每加侖8.35元。

美國汽車協會（AAA）數據顯示，加州平均油價為每加侖5.42元，高於3月的4.98元，也高於全美均價的3.66元。灣區各地的平均油價為，納帕5.71元，舊金山5.66元，屋崙（Oakland）5.55元，聖荷西5.51元。

油價上漲的原因包括，國外部份的中東衝突與烏俄戰爭，國內部分則是煉油廠正在轉換成夏季配方，但是隨著國內油料的轉換完成，未來數周的油價應該會逐漸下滑。