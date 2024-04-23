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加州支持住房社區 再增10縣市

編譯組／綜合報導
加州新增10個支持住房社區。(本報檔案照)
加州新增10個支持住房社區。(本報檔案照)

州長紐森日前宣布，柏克萊市、布雷亞市(Brea)、克利森市(Crescent City)、費爾菲德市、皮諾市(Pinole)、庫卡蒙加牧場市(Rancho Cucamonga)、列治文市、南太浩湖市和西好萊塢市以及洛杉磯縣，因它們在建設滿足所有收入人群住房需求方面成就，而獲加州支持住房(Prohousing Designation)社區稱號。 這一頭銜將帶來資金激勵和額外資源，以幫助加速住房生產。 

紐森19日的公告使加州被指定為支持住房的社區總數達到47個。

為了滿足所有加州人的住房需求，加州必須在2030年之前規畫建造250萬套新住房，其中至少100萬套滿足低收入居民的需求。 只有地方政府積極努力實施州住房法並遵循高於最低要求的最佳實踐，才能實現這一關鍵目標。

紐森州長說：「加州有近50個支持住房的社區，正在取得進展，但我們可以做得更好。在加州面臨住房危機之際，每個地方司法管轄區都應該加緊努力，以獲得這一殊榮。」

加州支持住房計畫是2019-2020年度預算法制定的激勵和問責措施的一部分。 獲得「支持住房」稱號，社區可以獨家獲得保障性住房補助金，並在由州府住房和社區發展廳(HCD) 管理的競爭性住房、社區發展和基礎設施資助項目的評分中獲得額外積分。

加州商業、消費者服務和住房廳長莫斯 (Tomiquia Moss) 表示：「當不良行為者試圖阻礙所需住房時，我們常常被迫扮演執法者的角色。當我們有這樣的機會認識我們的住房合作夥伴時，真是令人耳目一新，他們正在努力加強社區並提高所有人的生活品質。」

HCD主任·貝拉斯克斯 (Gustavo Velasquez) 表示；「要獲得保障性住房稱號，需要堅定、明確地致力於消除障礙並努力更快地創造更多住房。看到這麼多社區與我的團隊合作，了解他們可以做些什麼來成為偉大的合作夥伴，努力確保所有加州人的住房穩定，我感到感激和充滿希望。」

加州提供激勵措施和支持，鼓勵社區尋找創意的解決方案，打破獲得急需住房的障礙，例如加速生產、公平分區、永續土地利用、降低開發成本和財政補貼。

47個支持住房社區承諾積極主動地減少障礙、加速住房建設、增加經濟適用房的供應並消除無家可歸現象，從而提高所有加州人的生活品質。

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