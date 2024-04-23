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與未成年性交易 參議員提案嚴懲

編譯胡立宗／綜合報導
加州參議員格羅夫在Senate Bill 1414立法完成後的演講。（取自格羅夫臉書帳號）
加州參議員格羅夫在Senate Bill 1414立法完成後的演講。（取自格羅夫臉書帳號）

共和黨籍加州參議員格羅夫（Shannon Grove）再度提出與未成年性交易者的嚴懲草案Senate Bill 1414。原版的草案規定，不論買春客知不知道對象是18歲以下的青少年，都要處以重罪，刑期為二至四年，併科2萬5000元，且需登記為性侵犯十年。加州現行法規為，18歲以下不能合意性交；買春客與少年性交易將觸犯輕罪，監禁兩天至一年，併科1萬元。

參議會公共安全委員會不顧格羅夫的反對，修改條文後送交撥款委員會審查，格羅夫一度大為光火，大罵委員會以她之名行放水之實。修改後的條文規定，只有知道對象未滿18歲者才會面臨重罪刑責，且只有年滿18歲者才會被登錄有性侵前科。同時，性交易對象為16歲以下者，檢方可以選擇將初犯列為輕罪或重罪起訴，再犯才會直接求處重罪並記錄前科。

包括民主黨籍參議員斯金納（Nancy Skinner）在內的反對者認為，格羅夫版的規定範圍太廣，連青少年間的合意性交都會面臨刑責。而且格羅夫版還可能被拿來針對LGBTQ群體。倡議人士Anne Irwin認為，修正後的草案更能嚇阻對未成年者的性剝削，也不至於波及一般青少年。

格羅夫2023年就已經提過一次對青少年性交易加重處罰的修正案Senate Bill 14，但重點擺在人口販運且強迫性交。議會審理過程引發正反兩派激烈互罵，甚至有議員接到人身威脅。最後在州長與眾議會議長斡旋下才完成立法。她今年再提新案SB 1414，目前只引發議會內部討論。

斯金納就說，新案不只是針對人口販運下遭到性剝削的受害者，而是要連沒有涉及人口販運的人都一起處以重罪。參議員威善高（Scott Wiener）也認為，格羅夫版會把人送進州立監獄、加上性侵前科，基本上就是宣告他們的人生到此為止，儘管他們沒有涉及人口販運。

格羅夫最後接受兩項修正，即不知者不處重罪，以及再犯才需登記為性侵犯。但格羅夫還是不接受另一項修改，也就是對象為16歲以下的買春客才有可能求處重罪，強調「這樣是說與16、17歲進行性交易就沒事嗎？」如果這樣，她寧可從草案上除名。

參議員 加州 監獄

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