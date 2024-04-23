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盒裝午餐、乳酪、餅乾 鉛鈉含量超高

編譯陳盈霖／綜合報導
根據消費者報告（Consumer Reports），盒裝午餐，包括熟食、乳酪或餅乾，恐含有令人憂慮的鉛、鈉含量。（CBS）
根據消費者報告（Consumer Reports），盒裝午餐，包括熟食、乳酪或餅乾，恐含有令人憂慮的鉛、鈉含量。（CBS）

CBS電視台報導，根據消費者報告（Consumer Reports），盒裝午餐，包括熟食、乳酪或餅乾，恐非孩子選擇零嘴或午餐的最佳選擇，它們恐含有令人憂慮的鉛、鈉含量。該倡議組織測試卡夫亨氏（Kraft Heinz）生產的「Lunchables」即食午餐盒和其他製造商生產類似午餐和零食套餐，發現這些學童午餐熱門產品令人擔心。

消費者報告營養師凱婷（Amy Keating）表示，這些盒裝套餐多經高度加工，使用加工肉類，一些成分與癌症風險增加有關。他們指出，僅管這些餐盒均無超過法定或監管限制的使用量，但12種測試產品中，有五種會使人接觸到加州最大允許含量50%或更多的鉛或鎘等重金屬，恐導致兒童發育和其他問題。

舉例來說，一份3.2盎司的火雞和巧達餅乾加熱午餐（Turkey and Cheddar Cracker Stackers Lunchables）的鉛含量為加州允許含量的74%，鈉含量為四至八歲兒童每日建議含量的49%。

根據消費者報告，盒裝午餐，包括熟食、乳酪或餅乾，恐含有令人憂慮的鉛、鈉含量。（C...
根據消費者報告，盒裝午餐，包括熟食、乳酪或餅乾，恐含有令人憂慮的鉛、鈉含量。（CBS電視台畫面截圖）

這些餐盒只能提供一位普通八歲兒童每日所需1600卡路里熱量的15%左右，卻接近每日鉛含量上限。該報告領導測試化學家柏林（Eric Boring）表示，若孩童從這麼少的熱量中攝取的鉛超過每日限量的一半，那麼能在其他食物、飲用水或環境中接觸鉛的空間就幾乎沒有了，它們不該被視為健康的營養午餐。

消費者報告呼籲美國農業部（U.S. Department of Agriculture）將卡夫亨氏產品從提供低成本或免費午餐的聯邦計畫中刪除。目前請願書已獲得1萬6600個簽名。

該公司發言人在電郵聲明中表示︰「我們許多午餐食品是良好的蛋白質來源，透過肉類和起司提供營養。我們改善Lunchables營養成分，包括最近與Fresh Del Monte合作推出新鮮水果的Lunchables，並將所有Lunchables餅乾中鈉含量降低26%。」

聲明並指出，根據目前科學，被視為超加工（ultra-processsed）的加工食品未必營養價值較低。許多加工食品含有添加的營養素，替消費者提供更多好處。食品分類應基於科學根據，不僅是單一元素。

加州 癌症 農業部

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