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反47號提案獲90萬簽名 感謝華人支持

記者楊青、葛歆睿／綜合報導
加州安全社區「減少遊民、吸毒和竊盜提案」外展總監李少敏表示，提案已獲超過90萬簽名，是廢除47號提案走向勝利的第一步。（本報檔案照片）
加州安全社區「減少遊民、吸毒和竊盜提案」外展總監李少敏表示，提案已獲超過90萬簽名，是廢除47號提案走向勝利的第一步。（本報檔案照片）

由民間組織加州安全社區「Californians for Safer Communities」提出的「減少遊民、吸毒和竊盜提案（Homeless, Drug Addiction, and Theft Reduction Act）」經過兩個月的發動，已獲超過90萬簽名。提案外展總監、平等公義協會（OJE）會長李少敏表示，特別感謝華人社區的支持，強調這是大家努力的成果，是加州民眾廢除47號提案走向勝利的第一步。

李少敏表示，如果在4月30日之前確認54萬6651個註冊選民的有效簽名，提案便可放上今年11月的選票，供加州選民票決。他認為，簽名徵集結果超過預期，比公投要求的門檻超過四成，提案應能出現在11月的選票上；希望選民繼續努力，在親朋好友之間奔走相告，讓大家了解該提案對恢復法律和秩序的重要性，以獲得足夠的贊成票，讓提案通過。

加州2014年通過47號法案，次年開始執行。47號法案以減少監獄人口為由，將一些重罪，如藏毒、偷竊、入店盜竊、身份盜竊、接收贓物、偽造支票等，改為輕罪；同時將重罪的限額從450元提高到950元，導致950元以下的盜竊，即使是屢犯，每次被抓都可定為輕罪，無須入獄。

李少敏解釋，「減少遊民、吸毒和竊盜法案」的三要點為：任何人如三次偷竊，不論金額大小，將被控重罪（felony），而且每次犯案的金額疊加，總額超過950元便會被控以重罪（不必等第三次）；將加強對毒販的懲處，特別是販賣芬太尼的毒販，芬太尼至今未被列入重量級毒品之中，此提案會修補這漏洞；任何人如藏有重量級毒品，如鴉片及海洛因等，第三次被捕，定要戒毒，否則面臨重罪刑事檢控。

李少敏表示，47提案將毒販以輕罪處理，變相鼓勵吸食重量級毒品，比如舊金山最近十年濫毒致死勁升400%，很多癮君子成為遊民，加州遊民最近十年在全國平均下降11%的情況下卻大增51%。他相信，更嚴格的法律可以對想犯罪的人起到威懾作用，此提案將改正47提案所產生的問題。

加州 遊民 毒品

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