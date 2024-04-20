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指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

響尾蛇開始活躍 防咬急救須知

編譯組╱綜合報導
響尾蛇的攻擊距離可以達到其身體長度的三分之二，如果民眾遇到蛇，至少應該離牠10步遠，或盡可能地遠。（Pexels網頁）
響尾蛇的攻擊距離可以達到其身體長度的三分之二，如果民眾遇到蛇，至少應該離牠10步遠，或盡可能地遠。（Pexels網頁）

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，隨著天氣變暖，人類並不是唯一渴望享受陽光的生物。根據美國森林服務部門（U.S. Forest Service）的說法，蛇在4月至10月最活躍，會增加民眾在散步、遠足或露營旅行中遇到蛇的可能性，民眾在戶外冒險時要做好準備，避免被咬。

加州境內，可以找到七種響尾蛇。根據加州魚類和野生動物部門的說法，最常見的是西部響尾蛇，可以在海平面至海拔7000呎的地方找到。響尾蛇一般通過尾巴發出的獨特聲音來識別。然而，蛇可能會失去牠們的尾巴，或只是決定不使用牠們。在這種情況下，民眾可以，經由灰色或淺棕色的外表和三角形頭部來識別。

響尾蛇通常長2至4英呎，可以很容易地變色以匹配周圍環境。根據國家公園管理局的訊息，這些爬行動物通常躲藏在岩石、樹木和木堆下面。一旦蛇準備升高體溫，它們就會移動到視線範圍內。

根據索諾馬縣區域公園（Sonoma County Regional Park ）的說法，響尾蛇的攻擊距離可以達到其身體長度的三分之二。如果民眾在小徑上遇到蛇，應該至少離牠10步遠，或者盡可能地遠。

除非受到挑釁，否則響尾蛇通常會避開人類。根據森林服務部門的說法，如果蛇攻擊，它們通常會瞄準手部、腳部和腳踝。在美國，每年大約有1000人被響尾蛇咬傷。

如何避免蛇咬

森林服務提供下列方法，幫助民眾在戶外避免遇到響尾蛇和其他蛇，並預防被咬：

●穿過膝靴、厚襪子和寬鬆的長褲。

●不要赤腳或穿涼鞋

●在探索時遵循使用良好的小徑

●避免穿越高草和雜草

●注意踩踏的地方

●避免在黑暗中徘徊

●當越過倒下的樹木或大石頭時，檢查周圍區域以確保沒有蛇。

●在攀岩或收集柴火時要小心

●在使用睡袋前搖晃一下，並在坐下前檢查木頭。

●游泳時避免抓取樹枝，蛇可以游泳，有時可能被誤認為樹枝。

●避免接近任何蛇。即使是新生的蛇，仍然可能注射毒液。

被蛇咬傷時怎麼辦

如果被響尾蛇咬傷，先別驚慌，因為並非所有的響尾蛇咬傷都是致命的。根據森林服務的說法，4月至10月間記錄的響尾蛇咬傷中有25%是「乾」咬傷，這意味著沒有毒液注入到人體中。因此，如果被蛇咬傷，請按照以下步驟進行：

●保持冷靜以減緩毒液的傳播

●用肥皂和水輕輕清洗受傷部位

●在咬傷處上敷一塊濕冷布

●拆除可能會束縛腫脹的手表或戒指

●固定受影響的區域

●嘗試記住蛇的顏色和形狀，以便日後治療。如有可能，拍照記錄。

●撥打911並尋求醫療協助。如果無法立即到達醫院，躺下或坐下，讓咬傷處低於心臟水平。然後用溫暖、肥皂水洗傷口，用乾淨、乾燥的材料覆蓋。

美國疾病控制與預防中心（CDC）並建議被蛇咬到時「不可做的事」：

●抓起蛇或試圖困住它

●使用止血帶（防止血液流動的材料）

●用刀子切開傷口

●吸出毒液

●冰敷或將傷口浸泡在水中

●喝酒、喝咖啡因飲料

加州 咖啡 CDC

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