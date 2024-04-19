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經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

再傳保險業退出加州 兩日資公司7月起停保房屋險

編譯林思牧╱綜合報導
東京海上美國保險公司關閉加州市場 。(取自官網www.tmamerica.com)
東京海上美國保險公司關閉加州市場 。(取自官網www.tmamerica.com)

加州保險危機繼續擴大，又有兩家保險公司宣布放棄加州市場。兩家公司將從7月1日起向顧客發出「不再續保通知」(nonrenewal notices)，所幸它們所保的房屋只有1萬多棟。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）17日(周三) 報導，東京海上美國保險公司(Tokio Marine America Insurance Co.)和跨太平洋保險公司(Trans Pacific Insurance Co.)，已向加州保險局呈繳文件，將不再提供屋主保險(homeowners insurance)和個人責任險。

這兩家保險公司的母公司都是東京海上控股公司(Tokio Marine Holdings Inc.)，它是日資的企業。兩家公司在加州給1萬2556戶住宅保險，每年收到的保險金是1130萬元。東京海上保險公司也給2732名加州人提供個人責任險，這方面收到的保費每年約40萬元。

兩家公司在文件中並沒有說明為什麼棄保，但過去宣布棄保的公司，包括Allstate和State Farm，主要是因為野火(wildfire)的風險。不過State Farm上個月又宣布，只是對3萬棟房屋不再續保，那只是該公司在加州所保的房屋中的一小部分。另外，Farmers保險公司則宣布完全退出加州市場。

除了野火之外，保險公司棄保的原因還有「密度」(density)，這是指公司在某個特定地區保的房屋太多，一旦出現災難公司的財務風險太大。另一個理由是大地震發生後引發的火災，可能會讓公司賠償太大。1906年舊金山發生大地震，地震後出現的大火把全城幾乎都燒光了。

加州的屋主保險，今年保險費大漲。為了紓解加州的保險危機，保險局長萊拉(Ricardo Lara)已提出「永續保險策略」(Sustainable Insurance Strategy)，希望以許多種方式吸引業者重回加州市場。不過這些策略都要到明年初才生效。

保險 加州 棄保

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