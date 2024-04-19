歷史拼圖╱猶太裔卡茨 聖伯納汀諾市首位商人

內陸聖伯納汀諾歷史上第一位商人卡茨。（聖伯納汀諾縣官網）

南加 內陸聖伯納汀諾（San Bernardino）歷史上的第一位商人是猶太 裔卡茨（Marcus Katz），大約170多年前在當地開設了第一家商店，他後來也成為縣財務官。

卡茨於1820年9月20日出生於德國，25歲時移民美國。作為猶太人，他在巴爾的摩的一家猶太乾貨店找到了工作。五年後的1850年，卡茨決定在加州 北部的金礦區碰碰運氣。他首先來到洛杉磯，1852年到達聖伯納汀諾。

據資料記載，那時的聖伯納汀諾更像是一個堡壘、要塞和前哨，而不是一個城鎮。卡茨靠著自己的口才，得到了當時創立聖伯納汀諾摩門教教會領袖的許可，在堡壘內開設了一家佔地五畝的商店。當時聖伯納汀諾的現金很少，卡茨就通過用黃油、農產品和雞蛋等物品，作為交換其它商品的支付方式進行交易。然後他將這些物品運到洛杉磯，那裡的商店主用硬幣購買這些物品，這樣卡茨就逐漸積累了財富。

卡茨在聖伯納汀諾住了一年後，搬到了聖地牙哥，在那裡經營書報業務。他於1853年在當地與雅各布絲（Leah Jacobs）結婚。這可能是南加州的第一對猶太婚禮。

卡茨與妻子後來返回聖伯納汀諾，並度過餘生。那時聖伯納汀諾已逐漸發展為一個市和縣。卡茨在聖伯納汀諾的時期在美國歷史是很特殊的。1857年，摩門教領袖號召信徒返回鹽湖城，那時大約60%的居住在聖伯納汀諾的摩門教徒收拾行李搬到猶他州。這可能使卡茨有機會參與政治和社區生活，否則他或許不會有這樣的機會。

當卡茨在1857年返回時，開設了當地的第一家書報文具店。他在1858年至1865年擔任縣財務官，並於1858年至1874年擔任富國銀行代理人。卡茨還於1857年至1869年擔任州政府任命的公證人，並曾負責美國軍糧站，當時兩個聯邦軍團駐紮在該鎮。19世紀70年代和80年代，卡茨利用他在各種商業企業中賺到的錢，開始在聖伯納汀諾及其周邊地區購買大量房地產。在E街和Third街東北角興建他的四層卡茨大樓時，於1899年去世，享年79歲。這座建築物在1969年被拆除。