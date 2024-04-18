示威者占高速公路 紐森斥：自擔後果

加州州長紐森表示，反加薩戰爭示威者必須為占據灣區交通要道的行為承擔後果。（電視新聞截圖）

反對美國在加薩戰爭中支持以色列的示威者15日占據灣區 金門大橋和主要高速公路，造成當地交通陷入癱瘓數小時。對此，加州 州長紐森 嚴正表示，示威者必須為自己的行為承擔後果。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州公路巡警已逮捕了38名參與占據交通要道的示威者。除了逮捕，執法部門還拖走了四輛汽車。

紐森16日在灣區就氣候變遷問題和挪威領導人會面時說：「我尊重言論自由權和抗議權，也尊重和了解示威者要求停火的原因。但是，我認為，表達意見有其他更好的方式，不應該剝奪人們上班的能力，或讓有緊急情況的人無法及時趕到目的地。人們必須為自己的行為負責。」

紐森表示，他接到因為示威被堵在車陣中的灣區居民電話。他們有些人正開車送子女上學，有些正趕著前往醫院，有些急著想準時上班。

加州公路巡警局（California Highway Patrol，簡稱CHP）發出聲明表示，被捕的示威者已因多項指控被立案，包括非法集會、在橋上非法停車、非法禁錮、串謀重罪等。在38名被捕的人士中，26名參與了阻礙金門大橋的交通。他們將自己鎖在停放在橋上的汽車上，阻止其他車輛穿越大橋，並舉起寫著「為加薩阻止世界」（Stop the world for Gaza）的橫幅。

其他12名被捕人士參與了阻礙880州際公路交通，這些人將自己綁在水泥桶上組成人鏈，這個策略被執法部門稱作「沉睡巨龍」（the sleeping dragon）。公路巡警局表示，警方必須使用電鑽和重型電鋸才有辦法拆除這些裝備。被捕者已被移交給阿拉米達縣地檢長辦公室。