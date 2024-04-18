我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

「一代女皇」74歲潘迎紫公布近照 網友驚：哪裡買的不老仙丹

示威者占高速公路 紐森斥：自擔後果

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州州長紐森表示，反加薩戰爭示威者必須為占據灣區交通要道的行為承擔後果。（電視新聞截圖）
加州州長紐森表示，反加薩戰爭示威者必須為占據灣區交通要道的行為承擔後果。（電視新聞截圖）

反對美國在加薩戰爭中支持以色列的示威者15日占據灣區金門大橋和主要高速公路，造成當地交通陷入癱瘓數小時。對此，加州州長紐森嚴正表示，示威者必須為自己的行為承擔後果。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州公路巡警已逮捕了38名參與占據交通要道的示威者。除了逮捕，執法部門還拖走了四輛汽車。

紐森16日在灣區就氣候變遷問題和挪威領導人會面時說：「我尊重言論自由權和抗議權，也尊重和了解示威者要求停火的原因。但是，我認為，表達意見有其他更好的方式，不應該剝奪人們上班的能力，或讓有緊急情況的人無法及時趕到目的地。人們必須為自己的行為負責。」

紐森表示，他接到因為示威被堵在車陣中的灣區居民電話。他們有些人正開車送子女上學，有些正趕著前往醫院，有些急著想準時上班。

加州公路巡警局（California Highway Patrol，簡稱CHP）發出聲明表示，被捕的示威者已因多項指控被立案，包括非法集會、在橋上非法停車、非法禁錮、串謀重罪等。在38名被捕的人士中，26名參與了阻礙金門大橋的交通。他們將自己鎖在停放在橋上的汽車上，阻止其他車輛穿越大橋，並舉起寫著「為加薩阻止世界」（Stop the world for Gaza）的橫幅。

其他12名被捕人士參與了阻礙880州際公路交通，這些人將自己綁在水泥桶上組成人鏈，這個策略被執法部門稱作「沉睡巨龍」（the sleeping dragon）。公路巡警局表示，警方必須使用電鑽和重型電鋸才有辦法拆除這些裝備。被捕者已被移交給阿拉米達縣地檢長辦公室。

加州 紐森 灣區

上一則

亞凱迪亞4華生組隊 晉級休士頓國際機器人大賽

下一則

藝術家洪易 洛輕軌車身繪台文化

延伸閱讀

開罰無家可歸者 遭下級法院駁回 俄勒岡州上訴 最高院22日審理

開罰無家可歸者 遭下級法院駁回 俄勒岡州上訴 最高院22日審理
In-N-Out現正努力降低成本

In-N-Out現正努力降低成本
保守派河濱縣警長 不排除競選加州州長

保守派河濱縣警長 不排除競選加州州長
3月初選終定案 投票率35%

3月初選終定案 投票率35%
天災重建房須裝太陽能板 議員擬放寬

天災重建房須裝太陽能板 議員擬放寬
又一亞裔參政 新任法官感謝APAPA

又一亞裔參政 新任法官感謝APAPA

熱門新聞

女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
Perch LA一景。（取自Perch LA的Instagram帳號）

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

2024-04-11 20:48
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25
陳女士今年4月初在洛杉磯國際機場入關時被海關警告。（記者王若然／攝影）

來美太頻繁？華婦被海關威脅撤銷旅遊簽證

2024-04-14 14:55

超人氣

更多 >
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡
沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則