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特斯拉新車自動加速 車主嚇壞

洛杉磯訊
網友在tiktok上展示Cyber​​truck加速器問題。（Tiktok）
網友在tiktok上展示Cyber​​truck加速器問題。（Tiktok）

特斯拉近日可謂風波不斷，不僅股價受挫，市值一度跌破5000億元，最新推出的Cybertruck，也因各種問題延遲交付。近日一名南加Cybertruck車主稱，他在駕駛的時候，Cybertruck突然自動加速，「這暴露該車加速器的問題。」

聯邦車輛安全監管機構表示，一名Cybertruck車主聲稱，他的油門踏板在駕駛車輛時被卡住，該機構已聯繫特斯拉進行調查。車主馬丁內斯 (Jose Martinez) 表示，他當時正在南加當地的賽車跑道上駕駛新Cybertruck，這時汽車開始自行加速。 他立刻把腳牢牢踩在煞車上，最終成功將車停下。隨後檢查發現，油門上的橡膠蓋鬆脫壓住踏板，可能是導致事件發生的原因。 馬丁內斯說，他購入這輛車，僅六天。

馬丁內斯為此製作一段TikTok視頻，展示他的加速器的問題。截至4月15日午，該影片在TikTok 上的觀看次數接近200萬次，在X上的觀看次數接近600萬次。馬丁內斯說，「當我鬆開剎車時，它會再次全速向前衝」。

由於加速器問題，部分Cybertruck卡車的交付，至少暫停一周。 車主論壇上的Cybertruck愛好者表示，他們接到特斯拉的來電提醒，由於加速器問題，交貨時間會延遲，具體時間未知。特斯拉尚未宣布任何正式召回或停售，也沒有立即回應NBC電視台就此事的置評請求。

在馬丁內斯的案例中，他發現可以在沒有加速踏板蓋的情況下繼續駕駛Cybertruck。「除此之外，這是一輛製造相當堅固的汽車，不過正是因為它是一輛如此巨大的汽車，而且動力如此之大，他確實覺得安全方面的問題，需要額外關注」。

負責追蹤召回、調查和投訴的美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)發言人在聲明中表示，國家公路交通安全管理局已意識到這一問題，並與製造商聯繫以收集更多資訊。

Cybertruck出現事故已經不是首次，NHTSA稱 ，去年12月，一位YouTube汽車評論員聲稱Cybertruck的鋒利邊緣，割傷了他的手。NHTSA為此聯繫特斯拉。此前，安全專家曾對汽車的速度、重量和鋒利邊緣表示擔憂。同在去年12月，加州報道第一起涉及Cybertruck的車禍。 豐田卡羅拉轎車撞上Cybertruck，雖然特斯拉司機受輕傷，但照片中卡羅拉的受損程度，似乎比賽博卡車嚴重得多。

至少有一位匿名人士，先前在Cybertruck車主論壇發布有關其加速器和煞車問題的帖子，稱他們撞上一根桿子。不過，也有不少論壇成員，對他們的故事表示質疑。

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