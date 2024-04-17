越南痔瘡膏含鉛量超標 亞裔女塗抹亡

衛生官員提醒民眾，立刻停止使用這款「Cao Bôi Trĩ Cây Thầu Dầu」痔瘡膏。（加州衛生廳）

加州 公共衛生廳（California Department of Public Health ，CDPH）近日發出通告，提醒民眾不要購買或使用來自越南 的一款治療痔瘡的軟膏。這款藥膏含有危險劑量的鉛，目前已造成加州一名亞裔女死亡。

加州公共衛生廳發布公共安全通告，表示加州消費者不應使用「Cao Bôi Trĩ Cây Thầu Dầu」。這是一種聲稱可以治療痔瘡的膏藥，生產於越南，可以通過社交媒體或公共活動上的小商販處購買。

根據加州衛生廳，這款商品含有4%的鉛，衛生局官員表示，鉛含量「達到不可置信地高和危險水平。」並稱該藥膏與沙加緬度縣（Sacramento County）的一例鉛中毒死亡案相關。

根據KTXL電視台報導，沙加緬度縣那位受害人通過臉書購買「Cao Bôi Trĩ Cây Thầu Dầu」膏藥，並讓她在越南的親戚幫忙，通過海運的方式送往美國。

加州公共衛生廳主任Tomás J. Aragón表示，「消費者應該謹慎使用未加監管的，通過網絡或社交媒體售賣的產品。這些商品中有很多都對治療、減輕疼痛方面誇大其詞，並且未經安全使用測試。將這些產品使用在身體上，可能造成嚴重後果」。

公共衛生官員敦促任何正在使用或使用過「Cao Bôi Trĩ Cây Thầu Dầu」的人，立刻停止使用該產品，並進行血液含鉛量檢測。有這款商品的民眾，應將其裝入密封袋中。民眾可以致電510-6203620或發郵件至[email protected]，尋求如何處理該產品的指南。