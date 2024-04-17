驚喜還是驚嚇？星巴克推出辣味冰飲

星巴克最新推出的三款「辣椒」飲品。（星巴克官網）

4月16日（周二），美國連鎖飲料龍頭星巴克 （Starbucks）推出三款辣味冰飲，分別是芒果火龍果、草莓巴西 莓和鳳梨百香果，冰飲中加入了辣椒粉，打造出獨特的口感，星巴克還限時推出了辣味奶蓋。

星巴克表示，這四款新產品將於今年春天在全國範圍內「非常有限的時間內」發售。在此消息發布之前，該連鎖店在其春季菜單上發布了一系列其他產品，其中包括幾款薰衣草飲品。不過民眾對薰衣草飲品褒貶不一，大多都是負面評論。南加居民王小姐在薰衣草系列上市後立刻買來品嚐，她點了一杯「薰衣草拿鐵」，喝完後她評價：喝出了一股洗衣液味。社交媒體上許多華人也紛紛吐槽，稱「味道超怪、很難喝」。

而此次星巴克推出的辣椒飲品在未上市前就受到了大量關注，網友紛紛好奇這次的新品是否又會「踩雷」。本次星巴克推出的三款飲品分別是：芒果和火龍果的味道與辛辣的檸檬水和辣椒粉混合的「辣火龍果」；鳳梨和百香果味加入檸檬水和辣椒粉的「辣鳳梨」，以及草莓和巴西莓混合的「辣草莓」。

此外，辛巴克還推出了辣椒味奶蓋，顧客可以選擇在任何飲料上加入該奶蓋。

為了迎接本次充滿活力的新品，星巴克將於4月18日（星期四）推出買一送一促銷活動，顧客可以在網上訂購時在星巴克應用程式中選擇此促銷活動，也可以在店內結帳時要求咖啡 師應用此促銷活動。

在接下來的5月7日，星巴克還將推出三款「爆爆珠」飲品以及白巧克力冷萃咖啡，讓消費者十分期待。