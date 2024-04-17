大學就讀成本「標價」近10萬 加州不遑多讓

根據數據，加州私立大學每年學雜費不比東岸長春藤大學低。圖為學雜費加州排名第四高的史丹福大學。（取自Unsplash）

美國東北部新英格蘭地區多所大學的學雜費近日成為熱門話題，因為根據最新估計，這些大學下學年度的學雜費將近9萬元。然而，數據顯示，加州 一些大學的學雜費也不遑多讓，甚至更高。

根據美國有線電線新聞網（CNN）的報導，波士頓的塔夫茲大學（Tufts University）2024到2025學年度包括學費、住宿費和其他費用加起來的學雜費共9萬6000元，是一眾大學中最高。

不過，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，位於洛杉磯縣的沛普丹大學（Pepperdine University）和南加大（University of Southern California）下學年學雜費不遑多讓，皆為9萬5200元，同樣位於洛杉磯縣的哈維穆德學院（Harvey Mudd College）為9萬3100元，北加州灣區的史丹福大學為9萬2900元，是加州學雜費最高的四所大學。

加州其他學雜費超過9萬元的大學還包括克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）、加州理工學院（California Institute of Technology）和查普曼大學（Chapman University）。

根據規定，大學必須公布涵蓋學費、住宿費、其他校園開支，以及其他包括書籍、交通、健保費、個人開銷的「就讀成本」（cost of attendance）。「就讀成本」一般假設學生支付全額學費，但事實上大部分學生都領有州或聯邦政府的助學金和獎學金。美國大學理事會（College Board）數據顯示，88%就讀四年制非營利私立大學（通常是學費最貴的大學）的學生都領有助學金或獎學金。

紀事報表示，儘管這個「標價」（sticker price）未必是學生實際支付的費用，但仍可以讓人了解高等教育成本十多年來持續飆升的程度。這些「標價」顯示，加州私立大學與美國東岸許多私立大學一樣，每年學雜費都超過9萬元。

對於本州生來說，加州公立大學學生要支付的「就讀成本」相對較低。根據估計，柏克萊加大 每年學雜費接近4萬8600元，聖地牙哥加大為4萬3800元，洛杉磯加大 為4萬2100元。