我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

加州死於新冠4年變化大 7成逾75歲、白人多於西裔

編譯組╱綜合報導
新冠疫情開始四年後，加州死於該病毒的人年齡要大得多，而且白人多於西裔。（取自加州公共衛生廳臉書）
新冠疫情開始四年後，加州死於該病毒的人年齡要大得多，而且白人多於西裔。（取自加州公共衛生廳臉書）

據「信使報」（Mercury News）報導，新冠（COVID-19)疫情開始四年後，加州受害者的年齡和種族發生了顯著變化。現在死於該病毒的人年齡要大得多，而且白人多於西裔，是一個明顯的變化。

雖然加州所有種族和年齡組的新冠死亡人數都大幅下降，但根據加州公共衛生廳（California Department of Public Health）編制的數據，將疫情頭六個月的死亡人數與最近六個月的死亡人數進行比較後發現，如今 70% 的死亡者年齡在 75 歲或 75 歲以上，而 2020 年初這一比例剛剛超過一半。在疫情爆發的前六個月，西裔人占因新冠死亡的加州人總數的近一半，而現在白人居民占所有死亡人數的近 60%。

目前的新冠病毒及其影響已發生了巨大變化。首先，病毒的致命性大大降低。從 2023 年 9 月 1 日到 2024 年 2 月 29 日，在有數據可查的最近六個月中，加州共有 3472 人死於該病毒。但在疫情的前六個月，即 2020 年 2 月 1 日至 8 月 31 日，死於新冠 的加州人是這一數字的四倍多，達1萬4648 人；且幾乎所有類別的死亡總人數都全面下降。

其次，年齡也是一個因素。在所有新冠死亡病例中，85 歲及以上人群所占比例已從 29% 上升到 42%。但在過去六個月中，有三名幼兒死於新冠，其中包括兩名五歲以下的兒童；而截至 2020 年 8 月 31 日，加州沒有 14 歲以下兒童死亡的報告。

死亡病例的種族分布也發生了巨大變化：在疫情早期，與亞裔和白人相比，非洲裔和西裔在死亡率方面比其他人群要高得多，但這種情況已經發生了逆轉。目前白人在加州死亡病例中所占比例幾乎翻了一番，從 30% 上升到 60%，而白人占該州居民的 37%。相反，西裔死亡人數在新冠死亡人數中所占比例則從前半年的 49% 下降到近期的 20%。拉丁裔人口占全州居民的 39%。

一些更有根據的猜測為， 在疫情的最初幾年，許多非洲裔和西裔社區並沒有像白人社區那樣迅速接種疫苗。這與缺乏接種途徑和宣傳不足有關。但隨著疫情的發展，這種情況已經發生了變化。現在59% 的非洲裔和西裔成年人接種了新疫苗，而白人只有 42%。民調發現白人也不太可能採取預防措施防止感染和傳播病毒。此外，政治因素對疫苗接種率的影響是最引人注目的趨勢之一。

加州 疫情 疫苗

上一則

加州婦女工商企管協會 送暖幼兒教育園

下一則

山區積雪超標 足供洛杉磯今年7成用水

延伸閱讀

長堤州大投資超億元建新宿舍 預計2026年完工

長堤州大投資超億元建新宿舍 預計2026年完工
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家
加州野花正盛 勿錯過賞花期

加州野花正盛 勿錯過賞花期
芬太尼危機 加州4年繳獲量飆5.6倍

芬太尼危機 加州4年繳獲量飆5.6倍
3月初選終定案 投票率35%

3月初選終定案 投票率35%
富比世排名：加州最有錢10個人 黃仁勳排第5

富比世排名：加州最有錢10個人 黃仁勳排第5

熱門新聞

女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
Perch LA一景。（取自Perch LA的Instagram帳號）

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

2024-04-11 20:48
一名玩家4日凌晨在凱薩宮再次拉出69萬2500元老虎機頭獎。（凱薩宮X平台）

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

2024-04-08 21:52
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家