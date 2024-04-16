加州死於新冠4年變化大 7成逾75歲、白人多於西裔

新冠疫情開始四年後，加州死於該病毒的人年齡要大得多，而且白人多於西裔。（取自加州公共衛生廳臉書）

據「信使報」（Mercury News）報導，新冠（COVID-19)疫情 開始四年後，加州 受害者的年齡和種族發生了顯著變化。現在死於該病毒的人年齡要大得多，而且白人多於西裔，是一個明顯的變化。

雖然加州所有種族和年齡組的新冠死亡人數都大幅下降，但根據加州公共衛生廳（California Department of Public Health）編制的數據，將疫情頭六個月的死亡人數與最近六個月的死亡人數進行比較後發現，如今 70% 的死亡者年齡在 75 歲或 75 歲以上，而 2020 年初這一比例剛剛超過一半。在疫情爆發的前六個月，西裔人占因新冠死亡的加州人總數的近一半，而現在白人居民占所有死亡人數的近 60%。

目前的新冠病毒及其影響已發生了巨大變化。首先，病毒的致命性大大降低。從 2023 年 9 月 1 日到 2024 年 2 月 29 日，在有數據可查的最近六個月中，加州共有 3472 人死於該病毒。但在疫情的前六個月，即 2020 年 2 月 1 日至 8 月 31 日，死於新冠 的加州人是這一數字的四倍多，達1萬4648 人；且幾乎所有類別的死亡總人數都全面下降。

其次，年齡也是一個因素。在所有新冠死亡病例中，85 歲及以上人群所占比例已從 29% 上升到 42%。但在過去六個月中，有三名幼兒死於新冠，其中包括兩名五歲以下的兒童；而截至 2020 年 8 月 31 日，加州沒有 14 歲以下兒童死亡的報告。

死亡病例的種族分布也發生了巨大變化：在疫情早期，與亞裔和白人相比，非洲裔和西裔在死亡率方面比其他人群要高得多，但這種情況已經發生了逆轉。目前白人在加州死亡病例中所占比例幾乎翻了一番，從 30% 上升到 60%，而白人占該州居民的 37%。相反，西裔死亡人數在新冠死亡人數中所占比例則從前半年的 49% 下降到近期的 20%。拉丁裔人口占全州居民的 39%。

一些更有根據的猜測為， 在疫情的最初幾年，許多非洲裔和西裔社區並沒有像白人社區那樣迅速接種疫苗 。這與缺乏接種途徑和宣傳不足有關。但隨著疫情的發展，這種情況已經發生了變化。現在59% 的非洲裔和西裔成年人接種了新疫苗，而白人只有 42%。民調發現白人也不太可能採取預防措施防止感染和傳播病毒。此外，政治因素對疫苗接種率的影響是最引人注目的趨勢之一。