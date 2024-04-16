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安逸退休積蓄需146萬？社媒：神奇數字

編譯林思牧／綜合報導
西北互助位於曼哈頓海灘的辦公室 (谷歌地圖)
西北互助位於曼哈頓海灘的辦公室 (谷歌地圖)

西北互助(Northwestern Mutual)出版的2024年規劃與進展報告(2024 Planning & Progress Study)，指出要有146萬元的積蓄才能過安逸的退休生活。社群媒體為此「神奇數字」(magic number)譁然，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）請西北互助為加州另作一份報告，發現其實加州的神奇數字並沒有想像的高。

華爾街日報也提到這個創下新高的神奇數字，並認為大眾譁然是因為有「退休焦慮」(retirement anxiety)，而不是真的在做「退休規劃」(retirement planning)。加州的生活成本比其他州要高，給加州人做了問卷調查後發現，加州人認為要舒適的退休，要有146萬元的積蓄，所以並沒有像預期所說的高很多。

由於這是問卷受調者回答的數字的平均，所以不見得反映實際的需要。西北互助的財務顧問(financial advisor) Natalie Le指出，回答者給的數字範圍相當廣，因為每個人希望過的生活型態不同，所需要的錢自然也不一樣。

報告中也指出，三分之一的美國人對退休有焦慮，主要顧慮的是通膨與經濟景氣狀況。西北互助的首席策略師郭凱爾(Aditi Javeri Gokhale)指出，最近通膨的高升讓大眾認為需要更多的錢才能退休。

Natalie Le指出，她的客戶中有許多是年輕人，他們來尋求指引是希望及早為退休做準備。年輕人認為社安金將不敷退休生活之用，而且加州的生活成本特高，因此他們希望知道怎樣存錢、投資，而且做退休規劃的年齡越來越輕。

在不同年齡的族群中，Z世代(Generation Z)的神奇數字最高，他們認為要有161萬元才能過舒適的退休生活。Z世代是指從1990年代中期到2010年出生的族群。

對嬰兒潮人士(baby boomers)以及年紀更長的人，他們認為有99萬元就夠了，這個族群的出生年是二次世界大戰結束(1945年)到1960年代中期。Natalie Le指出，Z世代給退休做了新的定義，他們希望在60歲就退休，但嬰兒潮世代則認為應該工作到72歲。

退休 加州 華爾街

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