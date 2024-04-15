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3月初選終定案 投票率35%

編譯陳盈霖／綜合報導
加州州務卿辦公室公布今年3月5日初選正式結果。這次選舉中，有771萬9218位選民投票，投票率約35%。（洛縣選務辦公室）
加州州務卿辦公室公布今年3月5日初選正式結果。這次選舉中，有771萬9218位選民投票，投票率約35%。（洛縣選務辦公室）

加州州務卿辦公室12日公布3月5日初選正式結果。這次選舉中，有771萬9218位選民投票，投票率約35%。絕大多數（684萬1984張選票）為通訊投票

選民關注的第一號提案（Proposition 1），即加州心理健康系統全面改革提案，選前支持、反對雙方拉鋸十分激烈，加州州長紐森（Gavin Newsom）大力支持。根據州務卿辦公室，該提案最終以363萬6734票對361萬511票（50.2%對49.8%）些微差距通過。

紐森在上個月一份聲明中表示，「這是加州心裡健康系統數十年來最大改革，合作夥伴最終能提供所有加州人的需要。而治療中心將以前所未有的方式，優先考慮社區的心理健康和藥物使用支持。」

該提案主要是發行64億元債券，替患有毒癮和心理健康問題者提供住房。提案改變「心理健康服務法」（Health Services Act）資金使用方式，支付更多心理健康護理和藥物／酒精治療中心費用等。

另一項在本次選舉中得到眾多關注的，是接替2023年辭世的加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）遺留下來的任期選舉，與另一場從2025年1月開始為期六年的聯邦參議員選舉，也就是同一個職位有兩項選舉。目前暫代范士丹職位的巴特勒（Laphonza Butler）並未參選。

民主黨籍聯邦眾議員謝安達（見圖，謝安達X）與共和黨人加維贏得聯邦參議員初選。
民主黨籍聯邦眾議員謝安達（見圖，謝安達X）與共和黨人加維贏得聯邦參議員初選。

七名候選人角逐范士丹剩下的任期。前職棒選手，共和黨人加維（Steve Garvey，贏得245萬5115票，得票率33.2%）和民主黨籍國會眾議員謝安達（Adam Schiff，216萬171票，得票率29.3%）順利晉級11月決選。

另有20人角逐聯邦參議員完整任期，結果仍是謝安達（230萬4829票，31.6%）和加維（230萬1351票，31.5%）順利晉級11月決選。

加州 心理健康 通訊投票

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