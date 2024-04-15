一分鐘看加州／「超級綻放」正盛 勿錯過賞花期

加州的野花季節正如火如荼，全州各地都綻放出鮮豔的色彩。（本報檔案照）

加州 的野花季節正如火如荼，全州各地都綻放出鮮豔的色彩。

舊金山紀事報(Chronicle)報導加州植物園保護計畫主任弗拉加（Naomi Fraga ）表示，幾周前她來到了內華達山脈山麓，那裡的景色非常美麗。大量的野花正在綻放。

數月的潮濕天氣有利於開花植物，儘管今年總體上比去年壯觀的「超級綻放」(superbloom)黯淡。 但專家表示，今年春天，加州人仍有許多機會尋找美麗的花朵。

「超級綻放」沒有確切的科學定義。 但這個詞描述了真實的現象，即大片一年生野花齊齊出現，尤其是在沙漠中。在原本植被稀疏的景觀中，出現了非常大的色彩斑塊。去年花朵盛開，從太空中都可以看到。

專家表示開花只是植物生命周期的一個步驟，一年生植物的生命周期只持續一個生長季節。 這就是為什麼許多本土植物透過將種子隱藏在土壤中，來適應加州變化無常的天氣模式，以避免乾旱年份。

戴維斯加大生態學家瓦利埃（Justine Valliere）說：「當我們遇到異常潮濕的年份時，所有這些物種就會突然出現。」

最好的野花季發生在降雨充沛的年份，而之前是乾旱年份，就像去年的情況一樣。 等待了數年甚至數十年的種子，終於開始開花並結出更多種子。這就是今年春天野花可能不像去年那麼引人注目的原因之一。 但還需要考慮其他因素，尤其是入侵雜草的競爭。

羚羊谷罌粟保護區解說員特納特納 (Callista Turner)說，今年並不是罌粟花盛開的一年，但國家自然保護區仍有大量其他野花盛開。

「我們的山坡上布滿了金色的寶藏，」特納說， 「我們有奶油色的花冠和紫色貓頭鷹的三葉草，各種不同種類的野花正在盛開。」但今年的花朵面臨來自入侵植物物種的更多競爭。「在雨水較多的年份，那些外來物利用雨水，生長得非常積極，排擠了野花和罌粟。」

專家表示，今年春天將是人們外出賞花的好時節。在灣區 公園工作的加州州立公園 解說員佛布斯（Ryan Forbes） 推薦塔瑪佩斯山（Mount Tamalpais）。

此外，遊客還可以從海平面一直走到山峰。 福布斯說：「你可以經歷所有這些不同的環境，其中將展示大量不同種類的花卉和植物。」

雖然像Anza-Borrego沙漠州立公園這樣的地方已經過了花期高峰，但在北加州和灣區仍然有機會欣賞花開。

福布斯說：「如果你還沒有出去看野花，那麼仍然來得及。」