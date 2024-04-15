天災重建房須裝太陽能板 議員擬放寬

加州建築法規要求新建房屋必須安裝太陽能板。(受訪者提供)

國會議員喬帕特森(Joe Patterson)所在選區的數百棟房屋在大火中被燒毀。在那個毀滅性的夏天之後的三年裡，許多重建房主最終陷入了數萬元的困境，因為州法律要求在新房上安裝太陽能電池板，即使是那些之前沒有安裝的房子。

共和黨人喬帕特森本周早些時候對議會自然資源委員會表示：「花2萬5000元在沒有太陽能的房子上安裝太陽能， 100%會阻礙重建。」

委員會一致通過帕特森提出的AB 2787議案，將使一些保險 不足的中低收入房主在自然災害後重建時，可以免除加州 的太陽能電池板建築要求。

該法案將免除該縣收入中位數或以下的房主免受該州建築規範的約束。該規範要求在自然災害中受損或被摧毀的房屋上安裝新的太陽能。

議案現已移交議會撥款委員會，但未來仍不確定。 去年，該委員會否決了與提案人同姓的佛萊斯諾共和黨議員吉姆帕特森（Jim Patterson）提出的一項類似法案。

喬帕特森(Joe Patterson) 告訴CalMatters，他預計他的法案這次將獲得委員會的通過，因為該法案不包含像去年法案那樣的研究經費。

如果該法案也在參議院獲得批准並送到州長紐森 的辦公桌上，他是否會簽署則是另一回事。 2022年，紐森否決了一項類似的法案，理由是需要太陽能來減少溫室氣體，而溫室氣體是引發野火的因素。

太陽能是該州雄心勃勃的目標的重要組成部分，該目標是到2035年實現90%的無碳電力，到2045年實現100%無碳電力的一半以上。

紐森在否決訊息中寫道：「延長這項豁免將使這些積極成果無效，反而會增加房主的能源成本，而此時許多房主都面臨電費和賬單上漲。」

當被問及這項最新法案時，紐森新聞辦公室回應稱，州長通常不會對懸而未決的立法發表評論。

喬帕特森表示，希望紐森支持這項法案，因為AB 2787法案比紐森在2022年否決的法案範圍更窄。而且一些保險較差的火災受害者表示，他們從未收到過聯邦救災資金來幫助他們重建。

同時，自那以後，加州山火地區的保險危機變得更加嚴重。

在2017年和2018年毀滅性的野火季節之後，私人保險公司已經放棄了為數十萬加州人提供的保單，迫使許多人加入該州的最後手段家庭保險公司，即FAIR計畫，否則就會面臨未投保的風險。