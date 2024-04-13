旅人教堂重建夢碎 擬遷聖荷西

旅人教堂此前因土地滑動宣布無限期關閉，近日傳出可能會被拆除，並搬遷至新地點的訊息。（記者朱敏梓/攝影）

位於派洛斯福德斯（Rancho Palos Verdes）的旅人教堂（又稱玻璃教堂，Wayfarers Chapel），由於附近土地移動和滑坡，該教堂於2月15日宣布無限期關閉。該教堂董事會近日指出，旅人教堂有可能會被拆除，並搬遷至新地點。

執行董事Dan Burchett表示，搬遷計畫是在過去幾周內由教堂10名成員組成的董事會制定的。他說，儘管目標是保留這棟位於派洛斯福德斯的建築瑰寶，但他已經收到了遠至聖荷西 （San Jose)的土地報價，有可能搬遷。

徒步旅行者遭受的廣泛破壞，是派洛斯福德斯和整個半島的最大損失之一。半島一直在應對土地移動的影響，過去兩年的冬季暴雨 導致房屋受損、主要道路壓彎、遠足小徑關閉，加劇了這種情況。

Burchett說，旅人教堂的地基正在破裂，水在下面流淌，教堂外的擋土牆裂開，部分石頭走道出現裂縫。截至目前，教堂已有12塊玻璃碎裂，其中一塊玻璃完全掉落到教堂的屋頂上。Burchett補充，隨著地塊下方的土地不斷移動，他擔心不可能在原地重建教堂，因為地基太不穩定。

根據Burchett的說法，如果心愛的教堂要搬遷，它的鋼和木建材將被解構和編目，並保存起來以便在新址重新豎立，所有玻璃都必須更換為安全玻璃。無論旅人教堂將搬遷至何地，教會都希望確保其保持歷史和建築的完整性，教會還希望教會周圍依舊能有海景和紅衫樹木。

不過，收購一個新址和重建教堂都需要大量的時間和足夠多的金錢，牧師大衛布朗（David Brown）此前表示，在教堂關閉之前，就已經計畫花費超1000萬元進行修復。

Burchett表示，計劃很快就與派洛斯福德斯政府和社區組織聯繫，為旅人教堂制定前進的道路。他說，他和董事會致力於確保教堂及其遺產繼續存在，「我們認識到這座教堂對社區的意義，我們不會放棄這個夢想」。